Фото из инстаграма Сергея Ростовцева.
Тульский велосипедист Сергей Ростовцев взял бронзу на чемпионате мира
Он стал третьим в гонке на выбывание.
24 октября во французском городе Рубэ тульский велосипедист Сергей Ростовцев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по велоспорту на треке.
Сергей пропустил вперед итальянца Элиа Вивиани (золото) и португальца Юри Лейтау (серебро). Сергей Ростовцев — сын олимпийской чемпионки Ольги Слюсаревой. Для туляка эта медаль стала первой на взрослых чемпионатах мира.
Спортсмена поздравил губернатор Алексей Дюмин.
«Бронзовая медаль в гонке с выбыванием – серьезное достижение нашей сборной и Ваша личная большая победа. Вы подтвердили, что у молодых тульских спортсменов мощный потенциал и большое будущее!» – говорится в поздравлении главы региона.
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