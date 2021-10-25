Тульский велосипедист Сергей Ростовцев взял бронзу на чемпионате мира

Фото из инстаграма Сергея Ростовцева.

Он стал третьим в гонке на выбывание.

24 октября во французском городе Рубэ тульский велосипедист Сергей Ростовцев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по велоспорту на треке.

Сергей пропустил вперед итальянца Элиа Вивиани (золото) и португальца Юри Лейтау (серебро). Сергей Ростовцев — сын олимпийской чемпионки Ольги Слюсаревой. Для туляка эта медаль стала первой на взрослых чемпионатах мира.

Спортсмена поздравил губернатор Алексей Дюмин.

«Бронзовая медаль в гонке с выбыванием – серьезное достижение нашей сборной и Ваша личная большая победа. Вы подтвердили, что у молодых тульских спортсменов мощный потенциал и большое будущее!» – говорится в поздравлении главы региона.