Алексей Дюмин — Гураму Аджоеву: «Мы вместе с Вами и болельщиками оружейников пишем новую историю «Арсенала» и всего тульского футбола»
Сегодня президенту ПФК исполнилось 60 лет.
18 октября исполнилось 60 лет президенту ПФК «Арсенал» Гураму Аджоеву. Руководителя тульского футбольного клуба поздравил с юбилеем губернатор Алексей Дюмин.
«Уже много лет знаю Вас как авторитетного, опытного управленца, глубоко преданного делу. Шестой сезон подряд мы вместе с Вами и болельщиками оружейников пишем новую историю «Арсенала» и всего тульского футбола. Несмотря ни на какие сложности, Вы делаете всё возможное, чтобы привести команду к победам. Желаю Вам здоровья, энергии и успехов!» — сказал глава региона.
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