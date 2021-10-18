Алексей Дюмин — Гураму Аджоеву: «Мы вместе с Вами и болельщиками оружейников пишем новую историю «Арсенала» и всего тульского футбола»

18 октября исполнилось 60 лет президенту ПФК «Арсенал» Гураму Аджоеву. Руководителя тульского футбольного клуба поздравил с юбилеем губернатор Алексей Дюмин.

«Уже много лет знаю Вас как авторитетного, опытного управленца, глубоко преданного делу. Шестой сезон подряд мы вместе с Вами и болельщиками оружейников пишем новую историю «Арсенала» и всего тульского футбола. Несмотря ни на какие сложности, Вы делаете всё возможное, чтобы привести команду к победам. Желаю Вам здоровья, энергии и успехов!» — сказал глава региона.