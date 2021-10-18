новости
новости
Регистрация
В Тульской области в ДТП с фургоном пострадали три человека

В Тульской области в ДТП с фургоном пострадали три человека

Водителю и двум его пассажирам оказывали медпомощь, но обошлось без госпитализации.

Утром 15 октября в Новомосковском районе произошло ДТП. На 209-м км автодороги «Золотое кольцо» опрокинулся фургон ГАЗ-2705. Предположительно, 59-летний водитель превысил безопасную скорость и при резком повороте руля машина опрокинулась набок.
 
«В результате ДТП водитель и его пассажиры, мужчины 1973 и 1974 годов рождения, получили различные травмы и после оказания медицинской помощи были отпущены», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:57 0
Другие статьи по темам
Событие
дтппроисшествияавтоавария
Место
Тульская областьНовомосковск
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алексей Дюмин — Гураму Аджоеву: «Мы вместе с Вами и болельщиками оружейников пишем новую историю «Арсенала» и всего тульского футбола»
Алексей Дюмин — Гураму Аджоеву: «Мы вместе с Вами и болельщиками оружейников пишем новую историю «Арсенала» и всего тульского футбола»
В Тульской области от коронавируса за неделю умерли 95 человек
В Тульской области от коронавируса за неделю умерли 95 человек
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.