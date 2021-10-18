В Тульской области в ДТП с фургоном пострадали три человека

Водителю и двум его пассажирам оказывали медпомощь, но обошлось без госпитализации.

Утром 15 октября в Новомосковском районе произошло ДТП. На 209-м км автодороги «Золотое кольцо» опрокинулся фургон ГАЗ-2705. Предположительно, 59-летний водитель превысил безопасную скорость и при резком повороте руля машина опрокинулась набок.

«В результате ДТП водитель и его пассажиры, мужчины 1973 и 1974 годов рождения, получили различные травмы и после оказания медицинской помощи были отпущены», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.