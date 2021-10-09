Хореографический коллектив «Детство» из Узловой станцевал для Якубовича

Девушки приняли участие в съемках программы «Поле Чудес». Выпуск был показан на Первом канале 8 октября.

Коллектив «Детство» поехал на съемки программы в качестве поддержки участницы из Узловой - работницы молочного комбината Татьяны Киреевой.

Надежда Шалимова, художественный руководитель коллектива, написала на своей страничке в соцсетях:

Надежда Шалимова Пожалуй, каждый человек мечтает хоть раз в жизни попасть на телевизионную передачу «Поле чудес». Вот и наша мечта сбылась. Благодаря сплоченной, проверенной годами команде детей и родителей всё получилось на отлично! Сколько труда и подготовки вложено в осуществление этой мечты. Девочки мои, вы молодцы! Горжусь тем, что сделали! От всего сердца благодарю всех родителей за поддержку и понимание, всех, всех за искреннюю помощь коллективу! Низкий вам поклон!

Родители юных танцовщиц рассказали Myslo, что на съемках Леонид Якубович был веселым и приветливым:

- У него добрые глаза, всё выступление он аплодировал девочкам и поддерживал их, а в конце крикнул: «Браво».

А Татьяна Киреева угостила Леонида Якубовича сырниками, дошла до финала, где и уступила своим соперникам.