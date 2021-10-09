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Хореографический коллектив «Детство» из Узловой станцевал для Якубовича

Хореографический коллектив «Детство» из Узловой станцевал для Якубовича

Девушки приняли участие в съемках программы «Поле Чудес». Выпуск был показан на Первом канале 8 октября.

Коллектив «Детство» поехал на съемки программы в качестве поддержки участницы из Узловой - работницы молочного комбината Татьяны Киреевой.
 
Надежда Шалимова, художественный руководитель коллектива, написала на своей страничке в соцсетях:
 

Надежда Шалимова

Пожалуй, каждый человек мечтает хоть раз в жизни попасть на телевизионную передачу «Поле чудес». Вот и наша мечта сбылась. Благодаря сплоченной, проверенной годами команде детей и родителей всё получилось на отлично! Сколько труда и подготовки вложено в осуществление этой мечты. Девочки мои, вы молодцы! Горжусь тем, что сделали! От всего сердца благодарю всех родителей за поддержку и понимание, всех, всех за искреннюю помощь коллективу! Низкий вам поклон!

 

Родители юных танцовщиц рассказали  Myslo, что на съемках Леонид Якубович был веселым и приветливым:
 
- У него добрые глаза, всё выступление он аплодировал девочкам и поддерживал их, а в конце крикнул: «Браво».
 
А Татьяна Киреева угостила Леонида Якубовича сырниками, дошла до финала, где и уступила своим соперникам.
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вчера, в 15:00 0
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Событие
Хореографический коллектив ДетствоПоле чудесПервый канал
Люди
Леонид ЯкубовичНадежда Шалимова
Место
Узловая
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