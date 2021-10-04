В Туле определили победителей Кубка России по лыжероллерному спорту
Среди чемпионов турнира – Анастасия Фалеева, уроженка Ясногорска.
С 30 сентября по 3 октября в лыжном центре «Веденино» в пос. Косая Гора прошел финал Кубка России по лыжероллерному спорту. Напомним, в соревнованиях приняли участие 200 спортсменов из 29 регионов страны.
За четыре соревновательных дня спортсмены разыграли медали в индивидуальной гонке на 10/15 км свободным стилем, персьюте классическим стилем на 15/20 км, спринте свободным стилем 200 м и масс-старте свободным стилем 15/20 км.
Как сообщает министерство спорта Тульской области, призерами и победителями финала Кубка России стали:
В индивидуальной гонке:
1 место — Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург),
2 место — Арина Былинко (Рязанская область),
3 место — Екатерина Чайка (Санкт-Петербург).
1 место — Евгений Кудрявцев (Санкт-Петербург — Новгородская область),
2 место — Дмитрий Можаровский (Санкт-Петербург — Томская область),
3 место — Олег Поляков (Брянская область).
В персьюте:
1 место — Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург),
2 место — Виктория Лукашова (Московская область),
3 место — Арина Былинко (Рязанская область).
1 место — Дмитрий Можаровский (Санкт-Петербург-Томская область),
2 место — Евгений Кудрявцев (Санкт-Петербург-Новгородская область),
3 место — Илья Безгин (Московская область).
В спринте на 200 метров:
1 место — Иван Жилинский (Санкт-Петербург),
2 место — Дмитрий Воронин (Московская область),
3 место — Константин Климушин (Санкт-Петербург).
1 место — Ольга Летучева (Санкт-Петербург),
2 место — Мария Попова (Воронежская область),
3 место — Екатерина Попова (Москва).
В масс-старте:
1 место — Виктория Лукашова (Московская область),
2 место — Ксения Конохова (Новгородская область),
3 место — Любовь Дорощук (Белгородская область).
1 место — Дмитрий Можаровский (Санкт-Петербург-Томская область),
2 место — Евгений Цепков (Ярославская область),
3 место — Александр Волгин (Санкт-Петербург).
Отметим, что Анастасия Фалеева, завоевавшая две медали, — уроженка Ясногорска. Настя — вице-чемпионка мира по лыжному спорту, член сборной России.