В Туле судебные приставы задержали 13 человек, находившихся в розыске

Фото: r02.fssp.gov.ru.

Главная цель рейдов – установление местонахождения и задержание лиц, уклоняющихся от исполнения наказания, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда. За два дня было задержано 13 человек.

Восемь из них были привлечены к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Также среди задержанных – фигуранты, осужденные за кражи, пьяную езду, нарушение неприкосновенности жилища, оскорбление представителя власти и другие преступления.