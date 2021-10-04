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В Туле судебные приставы задержали 13 человек, находившихся в розыске
Фото: r02.fssp.gov.ru.

В Туле судебные приставы задержали 13 человек, находившихся в розыске

Вместе с представителями других ведомств сотрудники регионального УФССП провели оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск».

Главная цель рейдов – установление местонахождения и задержание лиц, уклоняющихся от исполнения наказания, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда. За два дня было задержано 13 человек.

Восемь из них были привлечены к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Также среди задержанных – фигуранты, осужденные за кражи, пьяную езду, нарушение неприкосновенности жилища, оскорбление представителя власти и другие преступления.

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