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В центре Тулы легковушка влетела в здание «Центрогаза»

В центре Тулы легковушка влетела в здание «Центрогаза»

На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Вечером 4 октября на повороте с ул. Менделеевской на ул. Тургеневскую в Туле столкнулись Volkswagen Polo и Hyundai Solaris.
 
После удара Volkswagen вылетел с дороги, сбил столбики дорожного ограждения и врезался в ступени офисного здания.
 
По предварительной информации, Volkswagen следовал в сторону цирка по ул. Менделеевской, а Hyundai поворачивал направо, с ул. Менделеевской на ул. Тургеневскую. На данный момент информации о пострадавших не поступало.
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В центре Тулы легковушка влетела в здание «Центрогаза», Фото: 1
В центре Тулы легковушка влетела в здание «Центрогаза», Фото: 2
В центре Тулы легковушка влетела в здание «Центрогаза», Фото: 3
В центре Тулы легковушка влетела в здание «Центрогаза», Фото: 4
В центре Тулы легковушка влетела в здание «Центрогаза», Фото: 5
В центре Тулы легковушка влетела в здание «Центрогаза», Фото: 6
В центре Тулы легковушка влетела в здание «Центрогаза», Фото: 7
В центре Тулы легковушка влетела в здание «Центрогаза», Фото: 8
В центре Тулы легковушка влетела в здание «Центрогаза», Фото: 9
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:07 +3
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