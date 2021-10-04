В центре Тулы легковушка влетела в здание «Центрогаза»
На данный момент информации о пострадавших не поступало.
Вечером 4 октября на повороте с ул. Менделеевской на ул. Тургеневскую в Туле столкнулись Volkswagen Polo и Hyundai Solaris.
После удара Volkswagen вылетел с дороги, сбил столбики дорожного ограждения и врезался в ступени офисного здания.
По предварительной информации, Volkswagen следовал в сторону цирка по ул. Менделеевской, а Hyundai поворачивал направо, с ул. Менделеевской на ул. Тургеневскую. На данный момент информации о пострадавших не поступало.
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