В центре Тулы легковушка влетела в здание «Центрогаза»

На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Вечером 4 октября на повороте с ул. Менделеевской на ул. Тургеневскую в Туле столкнулись Volkswagen Polo и Hyundai Solaris.

После удара Volkswagen вылетел с дороги, сбил столбики дорожного ограждения и врезался в ступени офисного здания.

По предварительной информации, Volkswagen следовал в сторону цирка по ул. Менделеевской, а Hyundai поворачивал направо, с ул. Менделеевской на ул. Тургеневскую. На данный момент информации о пострадавших не поступало.