Синоптики предупредили о «барической горе»

Фото из архива Myslo.

В Европейской России усиливается обширный антициклон, что приведет к возникновению «барической горы». Об этом сообщают синоптики погодного центра «Фобос».

Так, в Москве в понедельник и вторник показания барометров достигнут 768 мм рт. ст., что на 20−22 единицы выше нормы. Виртуально такое высокое атмосферное давление можно проиллюстрировать погружением в шахту глубиной около 220 метров.

В Тульской области атмосферное давление тоже будет очень высоким. Всю неделю показания барометров будут колебаться в пределах 761−763 мм рт. ст.