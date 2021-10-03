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Синоптики предупредили о «барической горе»
Фото из архива Myslo.

Синоптики предупредили о «барической горе»

На следующей неделе ожидается высокое атмосферное давление.

В Европейской России усиливается обширный антициклон, что приведет к возникновению «барической горы». Об этом сообщают синоптики погодного центра «Фобос».
 
Так, в Москве в понедельник и вторник показания барометров достигнут 768 мм рт. ст., что на 20−22 единицы выше нормы. Виртуально такое высокое атмосферное давление можно проиллюстрировать погружением в шахту глубиной около 220 метров.
 
В Тульской области атмосферное давление тоже будет очень высоким. Всю неделю показания барометров будут колебаться в пределах 761−763 мм рт. ст.
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сегодня, в 15:15 +1
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