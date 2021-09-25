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В тульской «Октаве» начала работу выставка о стрит-арте «Открытый микрофон»: фоторепортаж

В тульской «Октаве» начала работу выставка о стрит-арте «Открытый микрофон»: фоторепортаж

Выставка продлится до 20 декабря.

25 сентября в кластере «Октава» начал работу новый выставочный проект «Открытый микрофон», состоящий из двух частей:

  • коллективная выставка художников уличной волны,
  • персональная выставка московского фотографа Василия Кудрявцева. Его куратор — Сабина Чагина, руководитель направления Urban + Art фонда поддержки современного искусства «Винзавод».

Ранее под кураторством объединения «Артмоссфера», миссию которой продолжает платформа Винзавода Urban + Art, в кластере и вокруг него были созданы муралы, превратившие район в арт-квартал.

Теперь художники перенесли проекты в выставочное пространство (павильон «Октавы») и добавили к визуальной форме звук, записав аудиокомментарии к своим работам в студии звукозаписи Oktava Lab, расположенной также в «Октаве».

Среди участников коллективной выставки не только известные московские художники с уличным бэкграундом — Кирилл Кто, Миша MOST, Petro — участник дуэта Aesthetics group, Иван Симонов, Назар Issue, Володимер, Maxim Ajer и Stain, но и местные авторы — Артур Косимов, Роман Устименко и райтер TREMERIZM.

 

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 19:06 0
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