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Молодых туляков приглашают на «День донорского совершеннолетия»
Фото: vk.com/molodezhkaonf_tulobl.

Молодых туляков приглашают на «День донорского совершеннолетия»

Так называется акция, проходящая на областной станции переливания крови.

С 20 по 24 сентября проводится осенняя донорская акция «День донорского совершеннолетия». Всех, кому исполнилось 18 лет, медики приглашают присоединиться к донорскому движению и впервые сдать кровь. 18-летние доноры получат специальное «Свидетельство о донорском совершеннолетии».

После сдачи крови каждому донору выдадут денежную компенсацию на питание в размере 596 рублей и справку, подтверждающую сдачу крови. В день сдачи донору предоставляется отгул на работе с сохранением зарплаты и дополнительный выходной день, который можно добавить к отпуску. Доноров ждут по следующим адресам:

  • Тула, ул. Ф. Энгельса, 56, тел. для справок 36-72-89, прием: с 8.00 до 12.30,
  • Тула, ул. Майская, 3, тел. для справок 36-72-89, прием: понедельник – среда с 8.00 до 12.00, четверг, пятница – с 8.00 до 11.20,
  • Новомосковск, ул. Чапаева, 12-а, тел. для справок 8 (48762) 6-28-67, прием: понедельник, среда, пятница – с 8.00 до 10.30, вторник, четверг – с 8.00 до 12.30,
  • Ефремов, ул. Дружбы, 9-б, тел. для справок 8 (48741) 5-56-10, прием: понедельник, вторник, четверг – с 8.00 до 12.30, среда и пятница — с 8.00 до 10.30.
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