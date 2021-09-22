Молодых туляков приглашают на «День донорского совершеннолетия»

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С 20 по 24 сентября проводится осенняя донорская акция «День донорского совершеннолетия». Всех, кому исполнилось 18 лет, медики приглашают присоединиться к донорскому движению и впервые сдать кровь. 18-летние доноры получат специальное «Свидетельство о донорском совершеннолетии».

После сдачи крови каждому донору выдадут денежную компенсацию на питание в размере 596 рублей и справку, подтверждающую сдачу крови. В день сдачи донору предоставляется отгул на работе с сохранением зарплаты и дополнительный выходной день, который можно добавить к отпуску. Доноров ждут по следующим адресам: