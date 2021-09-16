Волейбольная «Тулица» обыграла курский «ЮЗГУ-Атом» и вышла из группы Кубка России

Фото: vk.com/vc_tulitsa.

Волейболистки «Тулицы» сыграли очередной матч в предварительном этапе Кубка России. Соперницами тулячек стали спортсменки из курского клуба «ЮЗГУ-Атом».

Первая партия была довольно напряженной, но «Тулица» выиграла ее со счетом 26:24. Во второй курские волейболистки отыгрались — 21:25. Всё решилось в третьей партии — тулячки одержали уверенную победу со счетом 25:19.

Эта победа позволила подопечным Александра Перепелкина выйти из группы предварительного этапа Кубка России.

Старший тренер команды Анастасия Терехова подвела итоги матча:

Комментарий игрока «Тулицы» Евгении Баяндиной:

Турнирная таблица на данный момент выглядит так:

Несмотря на выход из группы, у «Тулицы» впереди еще два матча. 17 сентября в 18.00 команда сыграет с «Минчанкой» (Минск). 18 сентября в 15.30 — с краснодарским «Динамо».