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В Туле выступит юморист Игорь Маменко

В Туле выступит юморист Игорь Маменко

1 октября в концертном зале Тульской областной филармонии выступит Игорь Маменко. Начало в 18.30. Билеты уже в продаже на Myslo!

Искры народного юмора и самые забавные истории со всего света от мастера удивительно смешных перевоплощений Игоря Маменко.

На его талант юмориста направила внимание уже вся страна – так зажигательно, самобытно и органично рассказывать смешные и забавные истории может только он. Неповторимая мимика и имитация голосов народов дружеских республик не могут никого оставить без эмоций. Игорь Маменко заводит зал, как говорится, не успев поздороваться...
 
Одна неувязка – от его появления на сцене начинает болеть живот... со смеху! Очень радостный, отзывчивый, позитивный человек. Грусть и тоска ему не знакомы. Он шутит всюду и всегда. До того как стать юмористом, Игорь Маменко работал в цирке акробатом, но, как он сам сейчас говорит, «в то время у меня не было живота».
 
Как никто другой Игорь Маменко очень колоритно представляет свои персонажи, обыгрывает каждый сюжет, каждую интонацию. Он красивый комедийный артист.
 
Вашему вниманию будет предложена новая программа, включающая как совершенно новые, ни разу не выходившие в эфир номера, так и проверенные временем убойные хиты. Смех продлевает жизнь!
 
Вы можете купить билеты онлайн:
 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Автор: Владимир Сундуков
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