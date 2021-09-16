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В Новомосковске двое мужчин устроили драку: суд оштрафовал обоих

В Новомосковске двое мужчин устроили драку: суд оштрафовал обоих

Один из них должен пополнить казну на семь тысяч рублей, второй – на пять.

В Новомосковске мировой суд рассмотрел административное дело по факту драки, которая произошла 23 июня в одной из многоэтажек. После внезапно возникшего конфликта там сцепились двое мужчин.

Один из них нанес оппоненту несколько ударов в грудь и предплечье, а затем огрел недруга вазой. Тот не остался в долгу – обидчик получил удар в лицо и другие повреждения. Суд признал обоих виновными в нанесении побоев и назначил штрафы – на 5000 и 7000 рублей соответственно.

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Тульская областьНовомосковск
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