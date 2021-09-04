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В Кимовске нелегальный торговец спиртным заплатит крупный штраф

В Кимовске нелегальный торговец спиртным заплатит крупный штраф

Немаркированный алкоголь мужчина хранил в сарае.

В Кимовске 46-летний местный житель признан виновным в приобретении и хранении немаркированной алкогольной продукции и в закупке алкоголя без соответствующей лицензии.

Судом установлено, что обвиняемый хранил в сарае 48 ёмкостей объёмом 5 литров, 8 ёмкостей объёмом 10 литров и 1071 стеклянную бутылку спиртного. Весь алкоголь не был маркирован акцизными марками и хранился без лицензии. Общая стоимость изъятого товара составила почти 700 000 рублей.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в 4 миллиона рублей. 

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