«Я вернулся домой!»: Миодраг Божович дал первое интервью на посту главного тренера «Арсенала»
По словам специалиста, у туляков есть все шансы улучшить текущую ситуацию и прорваться вперёд.
Черногорский тренер Миодраг Божович, подписавший двухлетний контракт с тульским «Арсеналом», дал короткое интервью клубной пресс-службе. Специалист уже работал с тульской командой в сезоне 2017/18. Именно под его руководством оружейники пробились на седьмое место в премьер-лиге.
Божович заявил, что вернулся домой и постарается не подвести болельщиков, о которых отозвался с большой теплотой. Фанаты «Арсенала» восприняли возвращение черногорского тренера с воодушевлением, отметив, что уход Дмитрия Парфёнова стал очевидным после завершения сезона.
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