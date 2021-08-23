новости
новости
Регистрация
К началу учебного года компания «Полипласт Новомосковск» организовала несколько благотворительных акций

К началу учебного года компания «Полипласт Новомосковск» организовала несколько благотворительных акций

«Полипласт Новомосковск» с 2013 года сотрудничает с Тульским областным центром реабилитации инвалидов.

За это время реализовано множество благотворительных программ. Одним из основных направлений сотрудничества является акция «Доброе дело – лучший подарок», в рамках которой компания ежегодно помогает детям, нуждающимся в особенном внимании. Суть проекта в том, что бюджет, предназначенный на рекламную продукцию, перенаправляется на поддержку благотворительных программ. С начала существования этой акции семьям вручено немало специального оборудования – от удерживающих устройств до инвалидных колясок.

В августе этого года руководство предприятия перенаправило средства на покупку велосипеда-тренажера для шестилетней Евы. Для детей с церебральным параличом движение крайне важно, оно поддерживает тонус организма, и дает возможность тренировать чувство равновесия. Велосипеды для детей с ДЦП помогают восстанавливать двигательные функции ног, укреплять костный скелет и мышцы ребенка. Улучшается кровоток, развивается правильная осанка, улучшается дыхательная функция и общее физическое развитие ребенка.

Еще одна августовская благотворительная акция прошла на базе Тульского областного центра реабилитации инвалидов: конкурс детских рисунков «Прощайте каникулы», где каждый участник получил в подарок от компании набор первоклассника. В набор входят альбомы, цветная бумага, краски, карандаши и все остальное, что понадобится детям для учебы. По традиции все работы юных художников украсили выставку в учебном центре компании.

«Полипласт» не забыл и о своих сотрудниках, всем родителям, чьи дети идут в первый класс, а это более 50 семей, вручены такие же наборы.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 12:30
Другие статьи по темам
Событие
Полипластблаготворительность
Место
Тульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулячки успешно выступили на первенстве Европы по велоспорту
Тулячки успешно выступили на первенстве Европы по велоспорту
Ясногорцев переселят из аварийного жилья: на это выделено 125 млн рублей
Ясногорцев переселят из аварийного жилья: на это выделено 125 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.