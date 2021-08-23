К началу учебного года компания «Полипласт Новомосковск» организовала несколько благотворительных акций

За это время реализовано множество благотворительных программ. Одним из основных направлений сотрудничества является акция «Доброе дело – лучший подарок», в рамках которой компания ежегодно помогает детям, нуждающимся в особенном внимании. Суть проекта в том, что бюджет, предназначенный на рекламную продукцию, перенаправляется на поддержку благотворительных программ. С начала существования этой акции семьям вручено немало специального оборудования – от удерживающих устройств до инвалидных колясок.

В августе этого года руководство предприятия перенаправило средства на покупку велосипеда-тренажера для шестилетней Евы. Для детей с церебральным параличом движение крайне важно, оно поддерживает тонус организма, и дает возможность тренировать чувство равновесия. Велосипеды для детей с ДЦП помогают восстанавливать двигательные функции ног, укреплять костный скелет и мышцы ребенка. Улучшается кровоток, развивается правильная осанка, улучшается дыхательная функция и общее физическое развитие ребенка.

Еще одна августовская благотворительная акция прошла на базе Тульского областного центра реабилитации инвалидов: конкурс детских рисунков «Прощайте каникулы», где каждый участник получил в подарок от компании набор первоклассника. В набор входят альбомы, цветная бумага, краски, карандаши и все остальное, что понадобится детям для учебы. По традиции все работы юных художников украсили выставку в учебном центре компании.

«Полипласт» не забыл и о своих сотрудниках, всем родителям, чьи дети идут в первый класс, а это более 50 семей, вручены такие же наборы.