В Туле стартует Кубок губернатора по хоккею: расписание матчей

Сегодня, 22 августа, в Тульской области стартует Кубок губернатора по хоккею. Матчи пройдут на ледовых аренах Тулы и Новомосковска.

В турнире примут участие восемь лучших молодежных команд страны. Наш регион представит ХК «Академия Михайлова».

Первая игра пройдет уже сегодня в 12.00. В Туле сыграют «Крылья Советов» и «Локо». В 17.00 состоится торжественное открытие турнира. А в 17.30 «Академия Михайлова» сыграет с «Ирбисом».

Публикуем расписание матчей:

Билеты на матчи бесплатные. Получить их можно в кассах ледовых дворцов в Туле и Новомосковске только в день игры.

Касса в Туле будет работать в дни матчей с 10.00.