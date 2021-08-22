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В Туле стартует Кубок губернатора по хоккею: расписание матчей

В Туле стартует Кубок губернатора по хоккею: расписание матчей

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Сегодня, 22 августа, в Тульской области стартует Кубок губернатора по хоккею. Матчи пройдут на ледовых аренах Тулы и Новомосковска.

В турнире примут участие восемь лучших молодежных команд страны. Наш регион представит ХК «Академия Михайлова».

Первая игра пройдет уже сегодня в 12.00. В Туле сыграют «Крылья Советов» и «Локо». В 17.00 состоится торжественное открытие турнира. А в 17.30 «Академия Михайлова» сыграет с «Ирбисом».

Публикуем расписание матчей:

Билеты на матчи бесплатные. Получить их можно в кассах ледовых дворцов в Туле и Новомосковске только в день игры.

Касса в Туле будет работать в дни матчей с 10.00.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 09:45 −7
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