Тулячка Елизавета Кречкина завоевала золото на чемпионате Европы по велоспорту

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Апельдорне (Нидерланды) стартовал чемпионат Европы по велосипедному спорту на треке среди юниоров и андеров. В первый день соревнований были разыграны награды в командном спринте, гонке с выбыванием, скретче и индивидуальной гонке преследования.

Среди юниорок в командном спринте тульская гонщица Елизавета Кречкина вместе с Елизаветой Богомоловой, Варварой Благодаровой и Алиной Лысенко (Москва), выступавшими за сборную России, завоевала золотую медаль с результатом 49.517.