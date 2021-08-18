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Тулячка Елизавета Кречкина завоевала золото на чемпионате Европы по велоспорту
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Тулячка Елизавета Кречкина завоевала золото на чемпионате Европы по велоспорту

Соревнования среди юниоров и андеров проходят в Нидерландах.

В Апельдорне (Нидерланды) стартовал чемпионат Европы по велосипедному спорту на треке среди юниоров и андеров. В первый день соревнований были разыграны награды в командном спринте, гонке с выбыванием, скретче и индивидуальной гонке преследования.

Среди юниорок в командном спринте тульская гонщица Елизавета Кречкина вместе с Елизаветой Богомоловой, Варварой Благодаровой и Алиной Лысенко (Москва), выступавшими за сборную России, завоевала золотую медаль с результатом 49.517.

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