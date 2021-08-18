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В Веневском районе продают ветлечебницу с земельным участком за 626 тысяч рублей
Фото: mizo.tularegion.ru

В Веневском районе продают ветлечебницу с земельным участком за 626 тысяч рублей

Здание площадью 52 кв. м. и участок в 25 соток находятся в поселке Мордвес.

В третьем квартале текущего года планируется приватизация имущественного комплекса,  расположенного по адресу: Тульская область, Веневский район, пос. Мордвес, ул. Калинина, д. 53. Раньше там находилась ветеринарная лечебница.  

Продажа будет происходить на электронном аукционе, подробная информация о торгах – здесь.

На продажу выставлено нежилое здание ветлечебницы площадью 52.2 кв. м., начальная цена – 126 тысяч рублей и земельный участок площадью 2500 кв. м с начальной ценой 500 тысяч рублей. Все интересующие вопросы можно задать по телефонам: 8(4872)24-51-04, добавочный номер: 31-28 или +7(980)589-90-88.

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Место
Тульская областьВеневский район
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