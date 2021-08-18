В Белоусовском парке собирают лакомства для оленя Филиппа
Пятнистый обитатель зооуголка очень любит желуди.
Наступает сезон сбора желудей. В зооуголке ЦПКиО им. Белоусова проходит акция «Лакомство для оленя».
Пятнистый олень Филипп очень любит жёлуди – для него они являются не только любимым блюдом, но и дополнительным природным источником витаминов.
Передать угощение для Филиппа могут все желающие – собранные жёлуди можно оставить на кассе паркового зооуголка, которая работает ежедневно с 10.00 до 20.00.
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