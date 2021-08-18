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В Белоусовском парке собирают лакомства для оленя Филиппа

В Белоусовском парке собирают лакомства для оленя Филиппа

Пятнистый обитатель зооуголка очень любит желуди.

Наступает сезон сбора желудей. В зооуголке ЦПКиО им. Белоусова проходит акция «Лакомство для оленя».

Пятнистый олень Филипп очень любит жёлуди – для него они являются не только любимым блюдом, но и дополнительным природным источником витаминов.

Передать угощение для Филиппа могут все желающие – собранные жёлуди можно оставить на кассе паркового зооуголка, которая работает ежедневно с 10.00 до 20.00.

 

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 09:23 +8
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Место
Тульская областьТула
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