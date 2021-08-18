«Арсенал» рассказал, кого пустят на матч со «Спартаком»

Игра со столичной командой пройдет 21 августа в 16.00.

На матче 5-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и «Спартаком» сможет присутствовать до 1000 зрителей.

Как сообщает пресс-служба тульского клуба, право в посещении игры получат владельцы сезонных абонементов. Вход на территорию только со стороны проспекта Ленина через центральные ворота стадиона «Арсенал».

- Уважаемые болельщики, обращаем ваше внимание, что согласно правилам приобретения и пользования абонементов и поведения зрителей на матчах ПФК «Арсенал», при предъявлении абонемента у вас могут попросить удостоверение личности.

Согласно пункту 1.6, в случае передачи абонемента покупателем иному лицу клуб вправе изъять абонемент у покупателя или лица, которому был передан абонемент, и досрочно прекратить действие такого абонемента без какого-либо денежного и иного возмещения покупателю.

Обращаем ваше внимание, пункт 3.1 запрещает передачу или перепродажу абонементов другим лицам без предварительного письменного согласия ПФК «Арсенал», — сообщается на сайте клуба.

Билеты онлайн, в кассах Центрального стадиона и на сторонних сайтах продаваться не будут. Остерегайтесь мошенников!

На трибунах нужно находиться в масках. Согласно требованиям Роспотребнадзора, зрителей разместят с учетом правил социальной дистанции.