новости
новости
Регистрация
«Арсенал» рассказал, кого пустят на матч со «Спартаком»

«Арсенал» рассказал, кого пустят на матч со «Спартаком»

Игра со столичной командой пройдет 21 августа в 16.00.

На матче 5-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и «Спартаком» сможет присутствовать до 1000 зрителей.

Как сообщает пресс-служба тульского клуба, право в посещении игры получат владельцы сезонных абонементов. Вход на территорию только со стороны проспекта Ленина через центральные ворота стадиона «Арсенал».

- Уважаемые болельщики, обращаем ваше внимание, что согласно правилам приобретения и пользования абонементов и поведения зрителей на матчах ПФК «Арсенал», при предъявлении абонемента у вас могут попросить удостоверение личности.

Согласно пункту 1.6, в случае передачи абонемента покупателем иному лицу клуб вправе изъять абонемент у покупателя или лица, которому был передан абонемент, и досрочно прекратить действие такого абонемента без какого-либо денежного и иного возмещения покупателю.

Обращаем ваше внимание, пункт 3.1 запрещает передачу или перепродажу абонементов другим лицам без предварительного письменного согласия ПФК «Арсенал», — сообщается на сайте клуба.

Билеты онлайн, в кассах Центрального стадиона и на сторонних сайтах продаваться не будут. Остерегайтесь мошенников!

На трибунах нужно находиться в масках. Согласно требованиям Роспотребнадзора, зрителей разместят с учетом правил социальной дистанции.

Сюжет: Арсенал
«Арсенал» отправил футболиста в аренду в Израиль
Спорт
«Арсенал» отправил футболиста в аренду в Израиль
вчера, в 17:42, 17 882 0
Игроки тульского «Арсенала» вызваны в молодёжную сборную страны
Спорт
Игроки тульского «Арсенала» вызваны в молодёжную сборную страны
17 августа, в 22:44, 44 1155 1
«Спартак» попросил своих болельщиков не приезжать в Тулу
Спорт
«Спартак» попросил своих болельщиков не приезжать в Тулу
17 августа, в 14:10, 36 2660 6
«Краснодар» - «Арсенал»: Про досадное поражение и страх в головах
Спорт
«Краснодар» - «Арсенал»: Про досадное поражение и страх в головах
16 августа, в 17:26, 30 1378 1
Все новости сюжета
Кристина Вернигорина
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
вчера, в 14:45 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
СпартакАрсеналабонементыбилеты
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как тульским предпринимателям получить помощь в продвижении бесплатно?
Как тульским предпринимателям получить помощь в продвижении бесплатно?
В Тульской области срок подачи заявок в «Народный бюджет» продлен
В Тульской области срок подачи заявок в «Народный бюджет» продлен
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.