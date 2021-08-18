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В Тульской области срок подачи заявок в «Народный бюджет» продлен

В Тульской области срок подачи заявок в «Народный бюджет» продлен

Подать заявку в «Народный бюджет» на 2022 год можно до 25 августа включительно.

В сентябре состоится голосование за инициативные проекты, победителей определят в октябре.
 
Принять участие в проекте можно двумя способами: подать заявку на портале «Открытый регион 71» в разделе «Народный бюджет» или обратиться в администрацию муниципалитета.
 
После этого участники проекта, подавшие заявки, совместно с администрацией должны организовать собрание жителей, избрать инициативную группу (не менее 10 человек), совместно определить примерную стоимость работ и условия их софинансирования, сформировать реестр подписей в поддержку проекта.
 
Проголосовать за свой проект можно лично или на портале «Открытый регион 71» в разделе «Народный бюджет» через ЕСИА.
 
Проект реализуется в регионе с 2011 года и позволяет решать актуальные для жителей проблемы благодаря привлечению средств регионального и муниципальных бюджетов, собственных средств граждан и спонсоров.
 
За 10 лет реализовано более 4 800 заявок на общую сумму более 5 млрд рублей. На реализацию проекта «Народный бюджет» в 2022—2023 годах в бюджете Тульской области предусмотрено 800 млн рублей.
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
вчера, в 14:25 −1
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Тульская область
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