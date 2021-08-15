В Центральном парке Тулы прошел марафон «Щит и меч»: фоторепортаж

15 августа в ЦПКиО им. П. П. Белоусова состоялся Тульский марафон «Щит и меч». Это традиционный легкоатлетический забег, который проходит в Туле с 2016 года. Ежегодно в нем принимают участие сотни спортсменов не только из Тульской области, но и из других регионов России.

В рамках соревновательного дня в этом году участникам предлагались четыре дистанции: