В Центральном парке Тулы прошел марафон «Щит и меч»: фоторепортаж
Участники состязались на четырех дистанциях.
15 августа в ЦПКиО им.
П. П. Белоусова состоялся Тульский марафон «Щит и меч». Это традиционный легкоатлетический забег, который проходит в Туле с 2016 года. Ежегодно в нем принимают участие сотни спортсменов не только из Тульской области, но и из других регионов России.
В рамках соревновательного дня в этом году участникам предлагались четыре дистанции:
- 3 км («Новички») — 1 круг. Лимит времени — 30 минут;
- 10 км («Любители») — 1 круг. Лимит времени — 1 час 30 минут;
- 21,1 км («Профессионалы») — 2 круга. Лимит времени — 3 часа.
- 42,2 км («Марафонцы») — 4 круга. Лимит времени — 6 часов.
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