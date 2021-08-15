новости
новости
Регистрация
В Центральном парке Тулы прошел марафон «Щит и меч»: фоторепортаж

В Центральном парке Тулы прошел марафон «Щит и меч»: фоторепортаж

Участники состязались на четырех дистанциях.

15 августа в ЦПКиО им. П. П. Белоусова состоялся Тульский марафон «Щит и меч». Это традиционный легкоатлетический забег, который проходит в Туле с 2016 года. Ежегодно в нем принимают участие сотни спортсменов не только из Тульской области, но и из других регионов России.
 
В рамках соревновательного дня в этом году участникам предлагались четыре дистанции:
  • 3 км («Новички») — 1 круг. Лимит времени — 30 минут;
  • 10 км («Любители») — 1 круг. Лимит времени — 1 час 30 минут;
  • 21,1 км («Профессионалы») — 2 круга. Лимит времени — 3 часа.
  • 42,2 км («Марафонцы») — 4 круга. Лимит времени — 6 часов.
Галерея
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 1
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 2
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 3
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 4
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 5
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 6
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 7
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 8
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 9
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 10
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 11
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 12
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 13
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 14
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 15
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 16
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 17
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 18
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 19
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 20
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 21
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 22
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 23
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 24
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 25
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 26
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 27
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 28
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 29
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 30
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 31
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 32
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 33
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 34
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 35
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 36
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 37
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 38
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 39
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 40
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 41
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 42
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 43
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 44
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 45
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 46
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 47
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 48
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 49
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 50
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 51
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 52
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 53
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 54
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 55
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 56
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 57
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 58
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 59
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 60
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 61
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 62
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 63
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 64
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 65
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 66
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 67
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 68
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 69
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 70
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 71
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 72
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 73
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 74
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 75
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 76
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 77
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 78
Тульский марафон «Щит и меч» 2021, Фото: 79
показать все фотографии
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:44 +2
Другие статьи по темам
Событие
щит и мечТульский марафонспорт
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Накажи автохама»: водитель не знает, что такое трамвайные пути встречного направления
«Накажи автохама»: водитель не знает, что такое трамвайные пути встречного направления
Внимание, розыск! В Туле полиция ищет двух пропавших детей
Внимание, розыск! В Туле полиция ищет двух пропавших детей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.