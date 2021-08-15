Внимание, розыск! В Туле полиция ищет двух пропавших детей

Тульские полицейские объявили в розыск двух детей. По имеющимся на настоящий момент данным, днем 14 августа несовершеннолетние ушли из СНТ в районе поселка Косая Гора. Предполагается, что они могли направиться к себе домой в поселок Первомайский.

Приметы:

Ходжакулов Элёрбек, 10 лет: рост 135 см, среднего телосложения, глаза темно-карие, волосы черные.

Ходжакулов Ильёзбек, 13 лет: рост 145 см, худенький, глаза карие, волосы черные.

Были одеты: серая футболка, серые шорты и сланцы черные резиновые