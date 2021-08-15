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Внимание, розыск! В Туле полиция ищет двух пропавших детей

Внимание, розыск! В Туле полиция ищет двух пропавших детей

Несовершеннолетние пропали накануне днем.

Тульские полицейские объявили в розыск двух детей. По имеющимся на настоящий момент данным, днем 14 августа несовершеннолетние ушли из СНТ в районе поселка Косая Гора. Предполагается, что они могли направиться к себе домой в поселок Первомайский.
 
Приметы: 
 
Ходжакулов Элёрбек, 10 лет: рост 135 см, среднего телосложения, глаза темно-карие, волосы черные.
 
Ходжакулов Ильёзбек, 13 лет: рост 145 см, худенький, глаза карие, волосы черные.
 
Были одеты: серая футболка, серые шорты и сланцы черные резиновые
 
На момент публикации новости местонахождение детей неизвестно, к поискам присоединились волонтеры.
 
 
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:40 +1
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