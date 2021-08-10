Следователи пояснили, почему прекратили уголовное дело по факту смерти от пневмонии подростка из Тулы

На фото Елена Жидкова.

Мать уверена, что сын стал жертвой халатности врачей, однако у следователей другое мнение.

В редакцию Myslo обратилась тулячка Елена Жидкова с просьбой придать огласке ситуацию с расследованием обстоятельств смерти ее 16-летнего сына. «Врачи проглядели у него пневмонию, он умер, но уголовное дело прекращено!» – заявляла она.

По мнению Елены, эксперты закрыли глаза на многие нарушения, в том числе поверили заполненному уже в поликлинике, а не на дому в присутствии матери листу осмотра пациента. Она подчеркивает: в этот документ были внесены ложные сведения – во время визита врача на дом были даны совершенно другие рекомендации и лечение, неверно указано и состояние пациента. Однако именно лист осмотра на дому стал основой для определения верности оказанного ее сыну лечения.

В СУ СК РФ по Тульской области пояснили свою точку зрения:

«Следственными органами Следственного комитета России по Тульской области 15 июля 2021 года уголовное дело по факту смерти несовершеннолетнего прекращено. Вместе с тем следственное управление сообщает, что в рамках расследования были приняты все предусмотренные законодательством меры для установления обстоятельств произошедшего.

По результатам проведенного расследования следствием не было получено объективных данных, свидетельствующих о наличии в действиях медицинских работников признаков каких-либо преступлений.

С целью оценки качества оказанной ребенку медицинской помощи в ходе следствия проведены четыре комиссионные судебно-медицинские экспертизы за пределами Тульской области, в том числе в городе Санкт-Петербурге (СПб ГБУЗ «БСМЭ»), в Курской, Смоленской областях (ОБУЗ «БСМЭ» Комитета здравоохранения Курской области, Смоленская региональная общественная организация «Врачебная палата»), а также в Судебно-экспертном центре Следственного комитета Российской Федерации.

В результате проведенных экспертиз установлено, что наступление смерти несовершеннолетнего от пневмонии обусловлено характером и тяжестью заболевания, а также имеющейся у него тяжелой сопутствующей патологией. Медицинскими работниками не допущено нарушений, связанных со смертью ребенка. Оснований для предъявления им обвинения не имеется.

При проведении судебных экспертиз членами экспертных комиссий исследовались и принимались во внимание все собранные материалы уголовного дела, в том числе показания потерпевших.

Таким образом, после исследования полученных в ходе расследования доказательств следствие пришло к выводу, что смерть несовершеннолетнего наступила не в результате ошибочных действий (бездействия) сотрудников лечебных учреждений при оказании медицинской помощи, а в результате имеющегося у ребенка тяжелого заболевания.

Следственное управление выражает соболезнования семье умершего и с пониманием относится к тому, что смерть близкого человека, особенно ребенка, сложно принять».