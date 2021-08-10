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Следователи пояснили, почему прекратили уголовное дело по факту смерти от пневмонии подростка из Тулы
На фото Елена Жидкова.

Следователи пояснили, почему прекратили уголовное дело по факту смерти от пневмонии подростка из Тулы

Мать уверена, что сын стал жертвой халатности врачей, однако у следователей другое мнение.

В редакцию Myslo обратилась тулячка Елена Жидкова с просьбой придать огласке ситуацию с расследованием обстоятельств смерти ее 16-летнего сына. «Врачи проглядели у него пневмонию, он умер, но уголовное дело прекращено!» – заявляла она.

По мнению Елены, эксперты закрыли глаза на многие нарушения, в том числе поверили заполненному уже в поликлинике, а не на дому в присутствии матери листу осмотра пациента. Она подчеркивает: в этот документ были внесены ложные сведения – во время визита врача на дом были даны совершенно другие рекомендации и лечение, неверно указано и состояние пациента. Однако именно лист осмотра на дому стал основой для определения верности оказанного ее сыну лечения.

В СУ СК РФ по Тульской области пояснили свою точку зрения:

 «Следственными органами Следственного комитета России по Тульской области 15 июля 2021 года уголовное дело по факту смерти несовершеннолетнего прекращено. Вместе с тем следственное управление сообщает, что в рамках расследования были приняты все предусмотренные законодательством меры для установления обстоятельств произошедшего. 

По результатам проведенного расследования следствием не было получено объективных данных, свидетельствующих о наличии в действиях медицинских работников признаков каких-либо преступлений. 

С целью оценки качества оказанной ребенку медицинской помощи в ходе следствия проведены четыре комиссионные судебно-медицинские экспертизы за пределами Тульской области, в том числе в городе Санкт-Петербурге (СПб ГБУЗ «БСМЭ»), в Курской, Смоленской областях (ОБУЗ «БСМЭ» Комитета здравоохранения Курской области, Смоленская региональная общественная организация «Врачебная палата»), а также в Судебно-экспертном центре Следственного комитета Российской Федерации. 

В результате проведенных экспертиз установлено, что наступление смерти несовершеннолетнего от пневмонии обусловлено характером и тяжестью заболевания, а также имеющейся у него тяжелой сопутствующей патологией. Медицинскими работниками не допущено нарушений, связанных со смертью ребенка. Оснований для предъявления им обвинения не имеется.

При проведении судебных экспертиз членами экспертных комиссий исследовались и принимались во внимание все собранные материалы уголовного дела, в том числе показания потерпевших. 

Таким образом, после исследования полученных в ходе расследования доказательств следствие пришло к выводу, что смерть несовершеннолетнего наступила не в результате ошибочных действий (бездействия) сотрудников лечебных учреждений при оказании медицинской помощи, а в результате имеющегося у ребенка тяжелого заболевания.

Следственное управление выражает соболезнования семье умершего и с пониманием относится к тому, что смерть близкого человека, особенно ребенка, сложно принять».

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:37 −4
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Место
ТулаТульская область
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