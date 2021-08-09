новости
новости
Регистрация
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку

«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку

8 августа прошел первый просмотр девушек 2007-2009 годов рождения.

Центр подготовки юных футболистов – Академия «Арсенал» объявил о проведении конкурсного отбора девушек 2007-2009 годов рождения в женскую молодежную команду «Арсенал».

Просмотр юных футболисток прошел на малом поле стадиона Академии ПФК «Арсенал» (пр. Ленина, 87/10). Следующий – 14 августа, начало в в 10.00. Регистрация открывается в 9.00.

При себе необходимо иметь: спортивную форму и обувь, медицинскую справку от педиатра об отсутствии противопоказаний для занятий футболом, справку об отсутствии контакта с больными COVID-19, выданную медицинской организацией по месту проживания футболистки не ранее чем за три дня до просмотра, свидетельство о рождении/паспорт. Наличие медицинских справок обязательно!

Возможна предварительная регистрация по телефонам: (4872) 52-52-87; 8 (961) 262-29-46; 8 (961) 262-28-81.

А мы делимся с вами фоторепортажем с первого дня просмотра спортсменок.

Галерея
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 1
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 2
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 3
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 4
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 5
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 6
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 7
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 8
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 9
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 10
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 11
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 12
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 13
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 14
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 15
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 16
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 17
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 18
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 19
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 20
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 21
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 22
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 23
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 24
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 25
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 26
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 27
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 28
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 29
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 30
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 31
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 32
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 33
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 34
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 35
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 36
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 37
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 38
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 39
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 40
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 41
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 42
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 43
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 44
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 45
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 46
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 47
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 48
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 49
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 50
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 51
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 52
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 53
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 54
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 55
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 56
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 57
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 58
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 59
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 60
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 61
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 62
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 63
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 64
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 65
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 66
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 67
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 68
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 69
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 70
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 71
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 72
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 73
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 74
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 75
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 76
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 77
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 78
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку, Фото: 79
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:21 0
Другие статьи по темам
Событие
Арсеналнаборженская молодежка
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комедия, драма и ужасы: летние дни клиенты Tele2 проводят за просмотром кино
Комедия, драма и ужасы: летние дни клиенты Tele2 проводят за просмотром кино
Аналитики подсчитали, сколько бензина можно купить на месячную зарплату в Туле
Аналитики подсчитали, сколько бензина можно купить на месячную зарплату в Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.