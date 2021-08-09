«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку

Центр подготовки юных футболистов – Академия «Арсенал» объявил о проведении конкурсного отбора девушек 2007-2009 годов рождения в женскую молодежную команду «Арсенал».

Просмотр юных футболисток прошел на малом поле стадиона Академии ПФК «Арсенал» (пр. Ленина, 87/10). Следующий – 14 августа, начало в в 10.00. Регистрация открывается в 9.00.

При себе необходимо иметь: спортивную форму и обувь, медицинскую справку от педиатра об отсутствии противопоказаний для занятий футболом, справку об отсутствии контакта с больными COVID-19, выданную медицинской организацией по месту проживания футболистки не ранее чем за три дня до просмотра, свидетельство о рождении/паспорт. Наличие медицинских справок обязательно!

Возможна предварительная регистрация по телефонам: (4872) 52-52-87; 8 (961) 262-29-46; 8 (961) 262-28-81.

А мы делимся с вами фоторепортажем с первого дня просмотра спортсменок.