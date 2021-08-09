Аналитики подсчитали, сколько бензина можно купить на месячную зарплату в Туле

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И подготовили рейтинг, в котором наш регион оказался не в числе первых.

Информационное агентство «РИА Новости» подготовило рейтинг регионов по доступности бензина для населения.

Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ – на среднюю зарплату здесь можно купить 2053 литра бензина марки АИ-92. На второй строчке Москва – 2009 литров бензина в месяц. Тройку лидеров замыкает Чукотский автономный округ – 1841 литр на месячную зарплату.

Тульская область в рейтинге расположилась на 37-м месте – на чистую среднюю зарплату в регионе можно купить 789 литров бензина марки АИ-92.

Отметим, ранее цены на бензин в России превысили исторический максимум. Из-за роста цен на нефтепродукты на бирже Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку крупнейших частных трейдеров.