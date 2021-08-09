новости
новости
Регистрация
Аналитики подсчитали, сколько бензина можно купить на месячную зарплату в Туле
Фото: архив Myslo.

Аналитики подсчитали, сколько бензина можно купить на месячную зарплату в Туле

И подготовили рейтинг, в котором наш регион оказался не в числе первых.

Информационное агентство «РИА Новости» подготовило рейтинг регионов по доступности бензина для населения.

Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ – на среднюю зарплату здесь можно купить 2053 литра бензина марки АИ-92. На второй строчке Москва – 2009 литров бензина в месяц. Тройку лидеров замыкает Чукотский автономный округ – 1841 литр на месячную зарплату.

Тульская область в рейтинге расположилась на 37-м месте – на чистую среднюю зарплату в регионе можно купить 789 литров бензина марки АИ-92.

Отметим, ранее цены на бензин в России превысили исторический максимум. Из-за роста цен на нефтепродукты на бирже Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку крупнейших частных трейдеров. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 10:01 −5
Другие статьи по темам
Прочее
Туларейтингбензинцены
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку
«Арсенал» набирает девочек в женскую молодежку
В Тульский музей изобразительных искусств вернется столик конца XIX века
В Тульский музей изобразительных искусств вернется столик конца XIX века
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.