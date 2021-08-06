«Арсенал» получит 50 млн рублей в виде спонсорской помощи

В сезоне-2021/22 госкорпорация «Ростех» выплатит тульскому футбольному клубу «Арсенал» 50 млн рублей спонсорской помощи, пишет РБ «Бизнес».

Госкорпорация «Ростех» стала спонсором «Арсенала» в 2016 году. Кроме нее поддержку тульскому клубу оказывают нефтегазовая компания «Роснефть» и букмекерская компания BetBoom. В сумме за прошлый год команда заработала на спонсорских контрактах 747,1 млн рублей.

Отметим, что в прошлом году «Арсенал» получил от «Ростеха» 250 млн рублей через дочернюю структуру НПО «Сплав».