«Буханка» VS кабриолет: полицейские нашли и наказали водителя УАЗа

В Туле сотрудники Госавтоинспекции установили личности водителей, ставших участниками необычной дорожной ситуации в Туле.

Напомним, эта история произошла днем 30 июля на улице Советской. В сторону центра города двигался УАЗик, за ним следовал кабриолет BMW. На Зареченском мосту из окна «буханки» вылетела жестяная банка. Такой жест не понравился водителю иномарки. Он резко остановил машину на трамвайных путях, поднял банку, а затем догнал на светофоре мусорящего и вернул ему «потерянное» . Происходящее зафиксировал видеорегистратор следовавшей за участниками истории машины.

После кадры были опубликованы в группе «Подслушано в Туле».

Как выяснили правоохранители, за рулем «буханки», пассажир которой и выкинул банку, находился 35-летний мужчина. Его автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке и у него нет полиса об обязательном страховании. В связи с этим на мужчину было составлено два административных протокола.