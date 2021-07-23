Фото из архива Myslo.
Где тульские гаишники будут ловить пьяных водителей в выходные: список адресов
В области пройдет рейд ГИБДД.
С 23 по 25 июля в Тульской области в рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки автомобилистов.
Тульская Госавтоинспекция рассказала, где состоится рейд.
23 июля:
- на пересечении улиц Кирова и Кутузова (круг), Тула,
- на территории Ефремовского и Каменского районов,
- на территории Белёвского, Одоевского и Арсеньевского районов,
- на 2-м километре автодороги Узловая-Ильинка, г. Узловая,
- 0+250 м на автодороге Ясногорск-Федяшево-Ревякино, на ул. Привокзальная, д. 22, Ясногорск,
- на улице Московской, Новомосковск,
- на территории Алексина и Плавска,
- в Щёкино на ул. Советской, 1, Болдина, Лукашина, в пос. Головеньковский, с. Селиваново, с. Крапивна, пос. Алимкина, с. Малынь, Пушкарская Слобода, Московская Слобода, д. Орлово, с. Пришня, пос. Первомайский, ул. Пролетарская (газовая заправка), ул. Улитина (первая площадь),
- на улице Поленова, 2, пос. Заокский,
- на улице Островского, ул. Черепетской в Суворове.
24 июля:
- на территории Венёвского, Кимовского и Куркинского районов,
- на улице Заводской, 22, на улице П. Смидовича, 36-а, Ясногорск,
- на улице Ленина, 5, Донской,
- на территории Киреевска,
- на территории Богородицка, центральная часть.
25 июля:
- на территории Кимовска,
- на улице Трудовые Резервы, Новомосковск.
Напомним, за нетрезвую езду нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения сроком от 1,5 до 2 лет. При рецидиве водителю грозит уголовное наказание — штраф от 200 до 300 тысяч или до двух лет лишения свободы.
Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте пьяного вождения — не оставайтесь равнодушным, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД:
- дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-4500, 32-45-02,
- по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53, 32-32-54,
- горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
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для сообщений в WhatsApp, Viber:
8 (999) 374-36-13.
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