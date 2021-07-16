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Тульский легкоатлет выступает на первенстве Европы

Тульский легкоатлет выступает на первенстве Европы

Роман Ряховский обеспечил себе участие в финальных соревнованиях.

15 июля в Таллине стартовало первенство Европы по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет. В составе российской команды в метании копья выступает представитель Тульской области Роман Ряховский.

В первый день соревнований Роман стартовал в квалификационных соревнованиях. Метнув снаряд на 69 м 07 см, спортсмен обеспечил себе участие в финальных соревнованиях, которые пройдут 17 июля.

Турнир транслирует телеканал «Матч-Арена».

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:30 +4
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