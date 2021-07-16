Тульский легкоатлет выступает на первенстве Европы
Роман Ряховский обеспечил себе участие в финальных соревнованиях.
15 июля в Таллине стартовало первенство Европы по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет. В составе российской команды в метании копья выступает представитель Тульской области Роман Ряховский.
В первый день соревнований Роман стартовал в квалификационных соревнованиях. Метнув снаряд на 69 м 07 см, спортсмен обеспечил себе участие в финальных соревнованиях, которые пройдут 17 июля.
Турнир транслирует телеканал «Матч-Арена».
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