«Накажи автохама»: опасный проезд на красный едва не закончился ДТП

Тулячка София поделилась с нами записью с видеорегистратора от 14 июля этого года (дата и время на видео актуальны). Место съемки — пересчение улиц Льва Толстого и Староникитской.

«Светофор горит зеленым, а в момент приближения к нему начинает мигать. Это позволяет мне пересечь данный перекресток, не прибегая к экстренному торможению, перед мигающим зеленым. В момент моего приближения к перекрестку с улицы Староникитской на запрещающий сигнал светофора, пересекая стоп-линию и совершая поворот налево, выезжает ГАЗель, а следом за ней — черная Toyota Land Cruiser. Я чудом избежала серьезного ДТП, которое могли спровоцировать эти два автомобиля. Мне повезло, что не было встречного потока», — пояснила автор видео.

По мнению Софии, водитель ГАЗели и водитель Toyota Land Cruiser грубо нарушили правила дорожного движения, а именно статью 12.12 КоАП РФ (Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика).

«Хотелось бы придать огласке данную ситуацию и привлечь к ответственности водителей. Думаю, нарушители себя узнают. Очень жаль, что не удалось зафиксировать номер газели, а вот номер Toyota попал в кадр — В424ВК186RUS. Желаю ему скорее получить заслуженное наказание! А всем читателям хочу пожелать поменьше аварийных ситуаций на дорогах. Мира вам и вашему дому, будьте здоровы!» — добавила София.

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