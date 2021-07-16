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«Накажи автохама»: опасный проезд на красный едва не закончился ДТП

«Накажи автохама»: опасный проезд на красный едва не закончился ДТП

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Тулячка София поделилась с нами записью с видеорегистратора от 14 июля этого года (дата и время на видео актуальны). Место съемки — пересчение улиц Льва Толстого и Староникитской.
 
«Светофор горит зеленым, а в момент приближения к нему начинает мигать. Это позволяет мне пересечь данный перекресток, не прибегая к экстренному торможению, перед мигающим зеленым. В момент моего приближения к перекрестку с улицы Староникитской на запрещающий сигнал светофора, пересекая стоп-линию и совершая поворот налево, выезжает ГАЗель, а следом за ней — черная Toyota Land Cruiser. Я чудом избежала серьезного ДТП, которое могли спровоцировать эти два автомобиля. Мне повезло, что не было встречного потока», — пояснила автор видео.
 
По мнению Софии, водитель ГАЗели и водитель Toyota Land Cruiser грубо нарушили правила дорожного движения, а именно статью 12.12 КоАП РФ (Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика).
 
«Хотелось бы придать огласке данную ситуацию и привлечь к ответственности водителей. Думаю, нарушители себя узнают. Очень жаль, что не удалось зафиксировать номер газели, а вот номер Toyota попал в кадр — В424ВК186RUS. Желаю ему скорее получить заслуженное наказание! А всем читателям хочу пожелать поменьше аварийных ситуаций на дорогах. Мира вам и вашему дому, будьте здоровы!» — добавила София.
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

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Автор: Сергей Стариков
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