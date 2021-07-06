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40-летний туляк угнал электросамокат

40-летний туляк угнал электросамокат

Мужчина совершил кражу неподалеку от своего дома.

Сотрудники тульской полиции установили подозреваемого в краже электросамоката. Предполагается, что умысел на хищение возник у злоумышленника спонтанно, когда он проходил мимо площадки проката. Убедившись, что на него никто не смотрит, мужчина схватил самокат и скрылся.
 
«При проведении оперативных мероприятий, в ходе которых использовались записи камер видеонаблюдения, полицейские выяснили, что к незаконным действиям может быть причастен проживающий неподалеку от места происшествия 40-летний неработающий ранее судимый мужчина», – сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Преступник признался в содеянном, у него нашли и изъяли похищенный самокат. В полиции продолжается работа по установлению всех деталей и обстоятельств случившегося.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:52 +5
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