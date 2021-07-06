40-летний туляк угнал электросамокат

Сотрудники тульской полиции установили подозреваемого в краже электросамоката. Предполагается, что умысел на хищение возник у злоумышленника спонтанно, когда он проходил мимо площадки проката. Убедившись, что на него никто не смотрит, мужчина схватил самокат и скрылся.

«При проведении оперативных мероприятий, в ходе которых использовались записи камер видеонаблюдения, полицейские выяснили, что к незаконным действиям может быть причастен проживающий неподалеку от места происшествия 40-летний неработающий ранее судимый мужчина», – сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Преступник признался в содеянном, у него нашли и изъяли похищенный самокат. В полиции продолжается работа по установлению всех деталей и обстоятельств случившегося.