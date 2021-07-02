новости
новости
Регистрация
«Арсенал» проиграл первый матч на сборах в Австрии
Фото пресс-службы «Арсенала».

«Арсенал» проиграл первый матч на сборах в Австрии

Счет – 3:1 в пользу сербского клуба «Чукарички».

1 июля тульский «Арсенал» провел первый матч на сборах в Австрии. Соперником оружейников стала сербская команда «Чукарички».

С первых минут у туляков вышли сразу три новичка: Марков, Степанов и Суханов. Начало встречи осталось за сербами. Однако Шамов и линия защиты успешно справлялись с атаками соперника.

– Первый тайм не изобиловал моментами. Близился перерыв, как команды выдали голевую феерию. Счет открыли оружейники. Суханов получил мяч на фланге, вошел в штрафную и отдал на Маркова. Женя не стал бить, а скинул мяч на Хлусевича, который с линии штрафной мощно ударил под перекладину — 1:0, — сообщает пресс-служба «Арсенала».

Практически сразу же оружейники пропустили, счет стал 1:1.
 
Под занавес второго тайма сербы забили еще два мяча. Итог матча — 3:1 в пользу команды «Чукарички».
 
Следующий матч оружейники проведут 6 июля, соперником команды Дмитрия Парфенова станет пражская «Спарта».
 

«Арсенал» «Чукарички» Сербия — 1:3 (1:1)

1 июля. Зибоден. Стадион «Зибоден». Судья Эмиль Ристовсков (Болгария).

Голы: Хлусевич (41, 1:0), Видосавлевич (44, 1:1), Савич (81, 1:2), Колович (84, 1:3)

«Чукарички»: Петрович (В) (Белич, 46), Степанович, Сапич, Танасевич, Роганович, Мияйлович (Ковач, 66), Докич (К) (Лукич, 75), Видосавлевич (Раконьяц, 59), Кэмпбелл (Савич, 53), Янкович (Колович, 66), Йованович (Каевич, 59).

«Арсенал»: Шамов (В) (Левашов, 46), Суханов, Довбня, Сокол, Степанов, Хлусевич, Пантелеев, Кингс (Чаушич, 70), Эванс (Банда, 46), Панченко (К) (Стрельчук, 86), Марков (Тудорие, 63).

Предупреждения: Довбня (69).

Галерея
«Арсенал» -«Чукарички», Фото: 1
«Арсенал» -«Чукарички», Фото: 2
«Арсенал» -«Чукарички», Фото: 3
«Арсенал» -«Чукарички», Фото: 4
«Арсенал» -«Чукарички», Фото: 5
«Арсенал» -«Чукарички», Фото: 6
«Арсенал» -«Чукарички», Фото: 7
«Арсенал» -«Чукарички», Фото: 8
«Арсенал» -«Чукарички», Фото: 9
«Арсенал» -«Чукарички», Фото: 10
«Арсенал» -«Чукарички», Фото: 11
«Арсенал» -«Чукарички», Фото: 12
«Арсенал» -«Чукарички», Фото: 13
«Арсенал» -«Чукарички», Фото: 14
«Арсенал» -«Чукарички», Фото: 15
«Арсенал» -«Чукарички», Фото: 16
«Арсенал» -«Чукарички», Фото: 17
«Арсенал» -«Чукарички», Фото: 18
показать все фотографии
Сюжет: Арсенал
«Арсенал» покинули Минаев и Громыко
Спорт
«Арсенал» покинули Минаев и Громыко
30 июня, в 17:30, 9 873 1
«Арсенал» опубликовал список футболистов, которые отправились на сборы в Австрию
Спорт
«Арсенал» опубликовал список футболистов, которые отправились на сборы в Австрию
28 июня, в 10:50, 19 3986 -1
Тульский «Арсенал» улетел на сборы в Австрию
Спорт
Тульский «Арсенал» улетел на сборы в Австрию
27 июня, в 13:55, 48 3075 -22
Футболисту Кириллу Комбарову предложили занять должность в структуре «Арсенала»
Спорт
Футболисту Кириллу Комбарову предложили занять должность в структуре «Арсенала»
23 июня, в 16:31, 15 1751 0
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:40 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Арсеналфутболсборы Арсенала
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

10 тысяч на школьника: Президент подписал указ о единовременной выплате семьям
10 тысяч на школьника: Президент подписал указ о единовременной выплате семьям
Первые в России. Как перерабатываются отходы в экопарке «Тула»?
Первые в России. Как перерабатываются отходы в экопарке «Тула»?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.