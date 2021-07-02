«Арсенал» проиграл первый матч на сборах в Австрии

Фото пресс-службы «Арсенала».

1 июля тульский «Арсенал» провел первый матч на сборах в Австрии. Соперником оружейников стала сербская команда «Чукарички».

С первых минут у туляков вышли сразу три новичка: Марков, Степанов и Суханов. Начало встречи осталось за сербами. Однако Шамов и линия защиты успешно справлялись с атаками соперника.

– Первый тайм не изобиловал моментами. Близился перерыв, как команды выдали голевую феерию. Счет открыли оружейники. Суханов получил мяч на фланге, вошел в штрафную и отдал на Маркова. Женя не стал бить, а скинул мяч на Хлусевича, который с линии штрафной мощно ударил под перекладину — 1:0, — сообщает пресс-служба «Арсенала».

Практически сразу же оружейники пропустили, счет стал 1:1.

Под занавес второго тайма сербы забили еще два мяча. Итог матча — 3:1 в пользу команды «Чукарички».

Следующий матч оружейники проведут 6 июля, соперником команды Дмитрия Парфенова станет пражская «Спарта».

«Арсенал» «Чукарички» Сербия — 1:3 (1:1)

1 июля. Зибоден. Стадион «Зибоден». Судья Эмиль Ристовсков (Болгария).

Голы: Хлусевич (41, 1:0), Видосавлевич (44, 1:1), Савич (81, 1:2), Колович (84, 1:3)

«Чукарички»: Петрович (В) (Белич, 46), Степанович, Сапич, Танасевич, Роганович, Мияйлович (Ковач, 66), Докич (К) (Лукич, 75), Видосавлевич (Раконьяц, 59), Кэмпбелл (Савич, 53), Янкович (Колович, 66), Йованович (Каевич, 59).

«Арсенал»: Шамов (В) (Левашов, 46), Суханов, Довбня, Сокол, Степанов, Хлусевич, Пантелеев, Кингс (Чаушич, 70), Эванс (Банда, 46), Панченко (К) (Стрельчук, 86), Марков (Тудорие, 63).

Предупреждения: Довбня (69).