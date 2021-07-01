Первые в России. Как перерабатываются отходы в экопарке «Тула»?

Уполномоченный губернатора Тульской области по взаимодействию с муниципалитетами Надежда Школкина ознакомилась с новейшими технологиями по обработке и обезвреживанию отходов на территории экoпaркa «Тула» и обсудила основные проблемы мусороперерабатывающей отрасли с руководителями регионального оператора «Хартия».

Экологичнее, чем того требует нацпроект

Комплексный подход, внедренный в экoпaрке, сочетает в себе сортировку и переработку отходов с извлечением энергии. Эта технология сейчас, в 2021 году, уже превышает требования нацппроекта «Экология», так как позволяет захоранивать не более 32% отходов, остальные 68% – перерабатывать.

– В комплексе последовательно реализованы две новые для России технологии — гидросепарация и бесконтактное расщепление полимеров, — пояснил Владислав Харитошин, заместитель генерального директора ООО «Хартия». — Объект — экспериментальный, он, безусловно, важен для региона. Здесь мы используем твердые коммунальные отходы как сырьевую базу.

В основе — разделение, переработка и расщепление

Работа комплекса начинается с сортировки отходов. В результате действий магнитного, оптического сепараторов, разрывателя пакетов и других технологических машин пластик, картон и бумага, черные металлы отделяются от общей массы на конвейерах, при этом 16% от отходов уже на этом этапе уходит на вторичную переработку. Далее — разделения фракций. Менее 60 мм — отправляются на участок гидросепарации, где с помощью воды разделяются на составляющие те отходы, которые не отсортировались на предыдущем этапе. Отходы более 60 мм — после отбора вторичных ресурсов отправляются на участок бесконтактного расщепления полимеров (БРП). В основе БРП лежит метод термического разложения органического сырья — пиролиза.

Пиролиз — это химическое разложение органических соединений посредством нагрева при полном или частичном отсутствии кислорода. Установка бесконтактного расщепления может обезвреживать органические и полимерные фракции, входящие в состав твердых коммунальных отходов, медицинские отходы, кроме ртутьсодержащих. В процессе разложения образуются зольноуглеродистый остаток, пиролизная жидкость и парогазовая смесь (синтез-газ). Каждая из этих фракций далее также может быть переработана: синтез-газ – в тепловую и электрическую энергию, пиролизная жидкость – в различные виды топлива и растворители, зольноуглеродистый остаток – в фильтрационные материалы.

Первые в России

Сегодня на территории Тульской области реализован первый в России объект полного цикла мощностью до 100 тыс. тонн в год, в дальнейшем планируется строительство КПО мощностью до 580 тыс. тонн в год.

Надежда Школкина, уполномоченный представитель губернатора Тульской области по взаимодействию с муниципалитетами, отметила:

– Такая технология утилизации мусора сегодня абсолютно уникальна для России и как никогда актуальна и необходима. Мусорная реформа — это то, о чем сегодня говорят в каждом районе Тульской области, о чем спрашивали жители России на прямой линии с Президентом 30 июня. Где-то люди уже готовы сами сортировать мусор, но им не созданы условия для раздельного вывоза, кто-то говорит о переполненных полигонах, абсолютно везде есть проблема вывоза строительного мусора, и здесь, в новом комплексе, после выхода на более полную мощность, будет возможность утилизировать в том числе отходы, которые остаются после сноса зданий. Проект невозможно переоценить. Он должен быть продолжен и поддержан на всех уровнях власти.