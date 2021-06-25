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Тулячка Кристина Хорошева взяла бронзу на чемпионате России по легкой атлетике
Фото: пресс-служба администрации Тулы.

Тулячка Кристина Хорошева взяла бронзу на чемпионате России по легкой атлетике

Соревнования проходят в Чебоксарах и завершатся 27 июня.

В Чувашии проходит чемпионат России по легкой атлетике. В финальном забеге на 100 метров тульская бегунья Кристина Хорошева пересекла финишную черту с третьим результатом – 11,67. Кристина тренируется под руководством Анастасии Родионовой.

Серебро досталось Марине Максимовой из Нижегородской области, а победительница Кристина Макаренко из Красноярского края преодолела дистанцию на 0,32 секунды быстрее, ее время – 11,35 сек. Соревнования продлятся до 27 июня.

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