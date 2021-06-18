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«Арсенал» объявил о старте продаж абонементов на новый сезон

«Арсенал» объявил о старте продаж абонементов на новый сезон

Их можно будет приобрести с 22 июня.

Абонемент дает право посетить 15 матчей «Арсенала» в Премьер-лиге, а также матчи Кубка России (до 1/8 финала включительно).

Приоритетное право покупки имеют владельцы абонементов сезона-2020/21. Для всех владельцев абонементов прошлых сезонов действует скидка 15%. Реализация абонементной программы будет проходить в два этапа.

1. Для владельцев абонементов сезона-2020/21: с 22 июня по 4 июля с 13.00 до 19.00 в кассах Центрального стадиона «Арсенал» (проспект Ленина, 87);

2. Свободная продажа абонементов: с 7 июля с 13.00 до 19.00 в кассах Центрального стадиона «Арсенал» (проспект Ленина, 87).

Как сообщает пресс-служба «Арсенала», при покупке абонемента заполнение анкеты болельщика обязательно.

Вопросы по приобретению абонементов можно задать по электронной почте bilet@arsenaltula.ru, WhatsApp, Telegram +7 (906)623−20−63 (руководитель билетной программы Кирилл Белынцев).

Абонемент действителен без права передачи другому лицу.

По вопросам, связанным с посещением матчей маломобильными группами населения, обращайтесь по телефону +7−905−118−09−09 (Михаил Максимов, сотрудник ПФК «Арсенал» по работе с болельщиками).

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Автор: Кристина Вернигорина
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