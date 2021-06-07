Тулячка стала чемпионкой России по смешанному боевому единоборству ММА
Спортсменка стала обладателем путевки на первенство мира и Европы.
В Кемерове завершился чемпионат России по смешанному боевому единоборству (ММА). Спортсменка из Тульской области завоевала две медали и чемпионский пояс.
Полина Балдина, воспитанница Станислава Богданова из новомосковского клуба смешанных единоборств «Варяг», выиграла бронзовую медаль в весовой категории 56,7 кг. В первый день соревнований спортсменка техническим нокаутом победила Алину Косоурову, победительницу первенства Европы по универсальному бою, но в ¼ финала уступила решением судей сопернице из Кемеровской области — Любови Санниковой.
Чемпионский пояс в весовой категории 52,2 кг и титул чемпионки России выиграла Диана Найденова.
Она тренируется под руководством вице-президента Тульской областной Федерации ММА, профессионального бойца Сергея Арбузова в новомосковском клубе Unity.
В третьем раунде финального поединка Диана боролась со сломанной рукой, но смогла одержать волевую победу.
Девушка стала обладателем путевки на первенство мира и Европы и в составе национальной сборной планирует представлять нашу страну в Казани и Нур-Султане. Однако сначала чемпионке предстоит операция на травмированной руке и восстановительный период.