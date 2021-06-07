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Тулячка стала чемпионкой России по смешанному боевому единоборству ММА

Тулячка стала чемпионкой России по смешанному боевому единоборству ММА

Спортсменка стала обладателем путевки на первенство мира и Европы.

В Кемерове завершился чемпионат России по смешанному боевому единоборству (ММА). Спортсменка из Тульской области завоевала две медали и чемпионский пояс.

Полина Балдина, воспитанница Станислава Богданова из новомосковского клуба смешанных единоборств «Варяг», выиграла бронзовую медаль в весовой категории 56,7 кг. В первый день соревнований спортсменка техническим нокаутом победила Алину Косоурову, победительницу первенства Европы по универсальному бою, но в ¼ финала уступила решением судей сопернице из Кемеровской области — Любови Санниковой.

Чемпионский пояс в весовой категории 52,2 кг и титул чемпионки России выиграла Диана Найденова.

Она тренируется под руководством вице-президента Тульской областной Федерации ММА, профессионального бойца Сергея Арбузова в новомосковском клубе Unity.

В третьем раунде финального поединка Диана боролась со сломанной рукой, но смогла одержать волевую победу.

Девушка стала обладателем путевки на первенство мира и Европы и в составе национальной сборной планирует представлять нашу страну в Казани и Нур-Султане. Однако сначала чемпионке предстоит операция на травмированной руке и восстановительный период.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:20 +8
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