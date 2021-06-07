Вынесен приговор туляку, который убил знакомого за пару часов до Нового года
Мужчина отправится в колонию строгого режима.
В Туле 33-летний местный житель признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.
Судом установлено, что 31 декабря 2020 года пьяный подозреваемый в коридоре общежития на улице Металлургов поссорился со знакомым, с которым распивал алкоголь, и избил его. От полученных травм 38-летний потерпевший скончался на месте происшествия.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.
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