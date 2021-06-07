Вынесен приговор туляку, который убил знакомого за пару часов до Нового года

Мужчина отправится в колонию строгого режима.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.

В Туле 33-летний местный житель признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.