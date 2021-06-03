Тульская команда заняла третье место на шахматном турнире «Дебют»
Призеров наградили медалями и дипломами.
2 июня на AMAKS курорте «Орбита» были сыграны заключительные три тура командного турнира «Дебют». В нем приняли участие команды, сформированные из обучающихся одной общеобразовательной организации Алтайского, Забайкальского, Краснодарского краев, Брянской, Кемеровской, Курганской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Тульской областей, Республик Ингушетия, Мордовия, Удмуртия и Чувашия, занявших первое место в конкурсе на лучшее преподавание шахмат в субъекте в 2020-2021 учебном году в рамках проекта «Шахматы в школах».
Набрав 24,5 очка, первое место заняла команда МАОУ «Гуманитарный лицей» (Псковская область). На одно очко отстали учащиеся Брянского городского лицея №2 имени
Заместитель исполнительного директора Федерации шахмат России Александр Ткачев поздравил участников и представителей с окончанием первого столь серьезного соревнования на их шахматном пути и пожелал дальнейших успехов.
Призеры и победители были награждены красивыми кубками, медалями и дипломами. Все участники и представители получили именные сертификаты.
Соревнование проводилось Федерацией шахмат России при участии и поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. На территории Тульской области проект «Шахматы в школах» реализует Тульская шахматная гостиная.
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