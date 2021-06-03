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Тульская команда заняла третье место на шахматном турнире «Дебют»

Тульская команда заняла третье место на шахматном турнире «Дебют»

Призеров наградили медалями и дипломами.

2 июня на AMAKS курорте «Орбита» были сыграны заключительные три тура командного турнира «Дебют». В нем приняли участие команды, сформированные из обучающихся одной общеобразовательной организации Алтайского, Забайкальского, Краснодарского краев, Брянской, Кемеровской, Курганской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Тульской областей, Республик Ингушетия, Мордовия, Удмуртия и Чувашия, занявших первое место в конкурсе на лучшее преподавание шахмат в субъекте в 2020-2021 учебном году в рамках проекта «Шахматы в школах».
 

Набрав 24,5 очка, первое место заняла команда МАОУ «Гуманитарный лицей» (Псковская область). На одно очко отстали учащиеся Брянского городского лицея №2 имени М. В. Ломоносова. Замкнули тройку призеров представители Центра образования №58 «Поколение будущего» (Тульская область) — 21 очко. Состав команды из Тульской области — Артур Арутюнян, Кирилл Андреев, Артур Литвинов и Софья Чуева. Стоит отметить, что Кирилл выиграл все девять партий и стал лучшим на своей доске, а Софья набрала 7,5 очков и заняла второе место среди девочек.
 

Заместитель исполнительного директора Федерации шахмат России Александр Ткачев поздравил участников и представителей с окончанием первого столь серьезного соревнования на их шахматном пути и пожелал дальнейших успехов.

Призеры и победители были награждены красивыми кубками, медалями и дипломами. Все участники и представители получили именные сертификаты.
 

Соревнование проводилось Федерацией шахмат России при участии и поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. На территории Тульской области проект «Шахматы в школах» реализует Тульская шахматная гостиная.
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