РФС подтвердил факт конфликта после матча «Арсенала» с ЦСКА

А вот оба клуба до сих пор не комментируют появившуюся информацию.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза запросил рапорт с матча Кубка России между «Арсеналом» и ЦСКА, в котором указано наличие «словесной перепалки» в подтрибунном помещении. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу комитета Артура Григорьянца.

– В протоколе главного арбитра матча указано, что в подтрибунном помещении по окончании игры произошла словесная перепалка между представителями команд. Аналогичная запись есть и в рапорте комиссара. Кроме того, комиссар предоставил видеозапись, которая подтверждает факт перепалки. Рядом с этими событиями находился ассистент судьи матча. Его рапорт запрошен КДК РФС, — цитирует Григорьянца издание.

Напомним, по данным СМИ, после игры футболисты «Арсенала» Гиа Григалава и Гурам Аджоев-младший угрожали тренерам ЦСКА «оторвать уши и проломить голову». Президент ПФК «Арсенал» Гурам Аджоев опроверг эту информацию.