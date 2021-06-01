Стали известны победители соревнований по джип-триалу в Туле
Состязания прошли 29 мая в карьере у поселка Ленинский.
Джип-триал — это автомобильное соревнование для полноприводных машин, проходящее на сильно пересеченной местности, по трассе с естественными препятствиями, разделенной на зачетные секции.
В каждой секции устанавливается несколько «ворот» — рамок, через которые, следуя по маршруту, автомобиль обязательно должен проехать в установленной последовательности. В отличие от трофи, где экипаж обязательно состоит из двух человек (пилота и штурмана), в триале может принимать участие только пилот.
Трасса сложна тем, что на ней спортсменам необходимо преодолевать сложные уклоны, спуски и подъемы, камни. При этом важно не перевернуть автомобиль. Побеждает тот, кто за минимальное время преодолеет все установленные по маршруту «ворота».
Это очень зрелищная дисциплина автомобильного спорта — вся борьба сосредоточена на небольшом квадрате на местности.
Фоторепортаж Myslo с соревнований – по ссылке.
- в категории Д0 (стандартные автомобили) — Борис Астахов,
- в категории Д1 (стандартные автомобили с небольшими модификациями) — Дмитрий Григоренко,
- в категории Д3 (спортивные автомобили, специально подготовленные для внедорожных соревнований) — экипаж Никиты и Сергея Кучинских.