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Стали известны победители соревнований по джип-триалу в Туле
Текст и фото Олеси Малиновской

Стали известны победители соревнований по джип-триалу в Туле

Состязания прошли 29 мая в карьере у поселка Ленинский.

Джип-триал — это автомобильное соревнование для полноприводных машин, проходящее на сильно пересеченной местности, по трассе с естественными препятствиями, разделенной на зачетные секции.

В каждой секции устанавливается несколько «ворот» — рамок, через которые, следуя по маршруту, автомобиль обязательно должен проехать в установленной последовательности. В отличие от трофи, где экипаж обязательно состоит из двух человек (пилота и штурмана), в триале может принимать участие только пилот.

Трасса сложна тем, что на ней спортсменам необходимо преодолевать сложные уклоны, спуски и подъемы, камни. При этом важно не перевернуть автомобиль. Побеждает тот, кто за минимальное время преодолеет все установленные по маршруту «ворота».

Это очень зрелищная дисциплина автомобильного спорта — вся борьба сосредоточена на небольшом квадрате на местности.

Фоторепортаж Myslo с соревнований – по ссылке.

Победителями чемпионата Тульской области по джип-триалу 2021 года стали:
  • в категории Д0 (стандартные автомобили) — Борис Астахов,
  • в категории Д1 (стандартные автомобили с небольшими модификациями) — Дмитрий Григоренко,
  • в категории Д3 (спортивные автомобили, специально подготовленные для внедорожных соревнований) — экипаж Никиты и Сергея Кучинских.
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Стали известны победители соревнований по джип-триалу, Фото: 1
Стали известны победители соревнований по джип-триалу, Фото: 2
Стали известны победители соревнований по джип-триалу, Фото: 3
Стали известны победители соревнований по джип-триалу, Фото: 4
Стали известны победители соревнований по джип-триалу, Фото: 5
Стали известны победители соревнований по джип-триалу, Фото: 6
Стали известны победители соревнований по джип-триалу, Фото: 7
Стали известны победители соревнований по джип-триалу, Фото: 8
Стали известны победители соревнований по джип-триалу, Фото: 9
Стали известны победители соревнований по джип-триалу, Фото: 10
Стали известны победители соревнований по джип-триалу, Фото: 11
Стали известны победители соревнований по джип-триалу, Фото: 12
Стали известны победители соревнований по джип-триалу, Фото: 13
Стали известны победители соревнований по джип-триалу, Фото: 14
Стали известны победители соревнований по джип-триалу, Фото: 15
Стали известны победители соревнований по джип-триалу, Фото: 16
Стали известны победители соревнований по джип-триалу, Фото: 17
Стали известны победители соревнований по джип-триалу, Фото: 18
Стали известны победители соревнований по джип-триалу, Фото: 19
Стали известны победители соревнований по джип-триалу, Фото: 20
Стали известны победители соревнований по джип-триалу, Фото: 21
Стали известны победители соревнований по джип-триалу, Фото: 22
Стали известны победители соревнований по джип-триалу, Фото: 23
Стали известны победители соревнований по джип-триалу, Фото: 24
Стали известны победители соревнований по джип-триалу, Фото: 25
Стали известны победители соревнований по джип-триалу, Фото: 26
Стали известны победители соревнований по джип-триалу, Фото: 27
Стали известны победители соревнований по джип-триалу, Фото: 28
Стали известны победители соревнований по джип-триалу, Фото: 29
Стали известны победители соревнований по джип-триалу, Фото: 30
Стали известны победители соревнований по джип-триалу, Фото: 31
Стали известны победители соревнований по джип-триалу, Фото: 32
Стали известны победители соревнований по джип-триалу, Фото: 33
Стали известны победители соревнований по джип-триалу, Фото: 34
Стали известны победители соревнований по джип-триалу, Фото: 35
Стали известны победители соревнований по джип-триалу, Фото: 36
Стали известны победители соревнований по джип-триалу, Фото: 37
Стали известны победители соревнований по джип-триалу, Фото: 38
Стали известны победители соревнований по джип-триалу, Фото: 39
Стали известны победители соревнований по джип-триалу, Фото: 40
Стали известны победители соревнований по джип-триалу, Фото: 41
Стали известны победители соревнований по джип-триалу, Фото: 42
Стали известны победители соревнований по джип-триалу, Фото: 43
Стали известны победители соревнований по джип-триалу, Фото: 44
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