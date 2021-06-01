Стали известны победители соревнований по джип-триалу в Туле

Текст и фото Олеси Малиновской

Джип-триал — это автомобильное соревнование для полноприводных машин, проходящее на сильно пересеченной местности, по трассе с естественными препятствиями, разделенной на зачетные секции.

В каждой секции устанавливается несколько «ворот» — рамок, через которые, следуя по маршруту, автомобиль обязательно должен проехать в установленной последовательности. В отличие от трофи, где экипаж обязательно состоит из двух человек (пилота и штурмана), в триале может принимать участие только пилот.

Трасса сложна тем, что на ней спортсменам необходимо преодолевать сложные уклоны, спуски и подъемы, камни. При этом важно не перевернуть автомобиль. Побеждает тот, кто за минимальное время преодолеет все установленные по маршруту «ворота».

Это очень зрелищная дисциплина автомобильного спорта — вся борьба сосредоточена на небольшом квадрате на местности.

Фоторепортаж Myslo с соревнований – по ссылке.

Победителями чемпионата Тульской области по джип-триалу 2021 года стали: