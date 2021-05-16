новости
новости
Регистрация
Волейболистка «Тулицы» попала в заявку сборной России на Лигу Наций

Волейболистка «Тулицы» попала в заявку сборной России на Лигу Наций

Это Дарья Малыгина.

Волейболистка «Тулицы» Дарья Малыгина попала в заявку сборной России на предстоящую Лигу Наций. Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.

Также в составе национальной команды выступит тульская спортсменка, звезда волейбола Татьяна Кошелева.

Напомним, игры Лиги Наций пройдут с 25 мая по 25 июня в итальянском Римини.

полная заявка на турнир

Связующие:
Лазарева Екатерина («Динамо», Краснодар)
Матвеева Полина («Заречье-Одинцово», Московская область)
Старцева Евгения («Динамо-Ак Барс», Казань)

Диагональные:
Горбунова Валерия (ВК «Липецк», Липецкая область)
Смирнова Ксения («Уралочка-НТМК», Свердловская область)
Гончарова Наталья («Динамо», Москва)

Блокирующие:
Бровкина Юлия («Енисей», Красноярск)
Малыгина Дарья («Тулица», Тула)
Королёва Ирина («Динамо-Ак Барс», Казань)
Фетисова Ирина («Динамо», Москва)

Доигровщики:
Пипунырова Екатерина («Динамо», Краснодар)
Сазонова Ирина (ВК «Липецк», Липецкая область)
Воронкова Ирина («Локомотив», Калининградская область)
Федоровцева Арина («Динамо-Ак Барс», Казань)
Кошелева Татьяна («Галатасарай», Стамбул, Турция)

Либеро:
Зайцева Тамара («Динамо», Краснодар)
Пилипенко Дарья («Уралочка-НТМК», Свердловская область)

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 07:40 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ТулицаВК ТулицаЛига Наций

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На ул. Тульского Рабочего Полка владельцы семи домов незаконно захватили 500 кв. м земли
На ул. Тульского Рабочего Полка владельцы семи домов незаконно захватили 500 кв. м земли
Погода в Туле 17 мая: облачно и до +32°С
Погода в Туле 17 мая: облачно и до +32°С
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.