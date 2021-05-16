Волейболистка «Тулицы» попала в заявку сборной России на Лигу Наций
Это Дарья Малыгина.
Волейболистка «Тулицы» Дарья Малыгина попала в заявку сборной России на предстоящую Лигу Наций. Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.
Также в составе национальной команды выступит тульская спортсменка, звезда волейбола Татьяна Кошелева.
Напомним, игры Лиги Наций пройдут с 25 мая по 25 июня в итальянском Римини.
Связующие:
Лазарева Екатерина («Динамо», Краснодар)
Матвеева Полина («Заречье-Одинцово», Московская область)
Старцева Евгения («Динамо-Ак Барс», Казань)
Диагональные:
Горбунова Валерия (ВК «Липецк», Липецкая область)
Смирнова Ксения («Уралочка-НТМК», Свердловская область)
Гончарова Наталья («Динамо», Москва)
Блокирующие:
Бровкина Юлия («Енисей», Красноярск)
Малыгина Дарья («Тулица», Тула)
Королёва Ирина («Динамо-Ак Барс», Казань)
Фетисова Ирина («Динамо», Москва)
Доигровщики:
Пипунырова Екатерина («Динамо», Краснодар)
Сазонова Ирина (ВК «Липецк», Липецкая область)
Воронкова Ирина («Локомотив», Калининградская область)
Федоровцева Арина («Динамо-Ак Барс», Казань)
Кошелева Татьяна («Галатасарай», Стамбул, Турция)
Либеро:
Зайцева Тамара («Динамо», Краснодар)
Пилипенко Дарья («Уралочка-НТМК», Свердловская область)