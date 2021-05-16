Волейболистка «Тулицы» попала в заявку сборной России на Лигу Наций

Волейболистка «Тулицы» Дарья Малыгина попала в заявку сборной России на предстоящую Лигу Наций. Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.

Также в составе национальной команды выступит тульская спортсменка, звезда волейбола Татьяна Кошелева.



Напомним, игры Лиги Наций пройдут с 25 мая по 25 июня в итальянском Римини.

полная заявка на турнир

Связующие:

Лазарева Екатерина («Динамо», Краснодар)

Матвеева Полина («Заречье-Одинцово», Московская область)

Старцева Евгения («Динамо-Ак Барс», Казань)



Диагональные:

Горбунова Валерия (ВК «Липецк», Липецкая область)

Смирнова Ксения («Уралочка-НТМК», Свердловская область)

Гончарова Наталья («Динамо», Москва)



Блокирующие:

Бровкина Юлия («Енисей», Красноярск)

Малыгина Дарья («Тулица», Тула)

Королёва Ирина («Динамо-Ак Барс», Казань)

Фетисова Ирина («Динамо», Москва)



Доигровщики:

Пипунырова Екатерина («Динамо», Краснодар)

Сазонова Ирина (ВК «Липецк», Липецкая область)

Воронкова Ирина («Локомотив», Калининградская область)

Федоровцева Арина («Динамо-Ак Барс», Казань)

Кошелева Татьяна («Галатасарай», Стамбул, Турция)



Либеро:

Зайцева Тамара («Динамо», Краснодар)

Пилипенко Дарья («Уралочка-НТМК», Свердловская область)