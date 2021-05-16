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На ул. Тульского Рабочего Полка владельцы семи домов незаконно захватили 500 кв. м земли

На ул. Тульского Рабочего Полка владельцы семи домов незаконно захватили 500 кв. м земли

К таким выводам пришли специалисты МИЗО.

Министерство имущественных и земельных отношений региона провело  мероприятия в рамках муниципального земельного контроля по улице Тульского Рабочего Полка.

В действиях владельцев семи частных домов выявили признаки правонарушения по ст. 7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка».

Как сообщается на сайте МИЗО, владельцы незаконно заняли территории, прилегающие к земельным участкам, установив там ограждения и объекты хозяйственно-бытового назначения.

– В результате указанных действий владельцев частных домовладений были заняты земли суммарной площадью более 500 кв. м, которые предназначены для использования неограниченным кругом лиц, — рассказали в ведомстве.

Соответствующие материалы направлены в Управление Росреестра по Тульской области. Хозяевам домов грозит административный штраф в размере от 5 тыс. руб.

Также МИЗО направит иски в суд об освобождении незаконно занимаемых земельных участков.

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