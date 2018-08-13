Звезда волейбола Татьяна Кошелева: «Мечтаю открыть в Туле волейбольную школу»

Фото из архива героини статьи.

Таню Кошелеву в Туле встретишь не часто. Звезда российской сборной приезжает в оружейную столицу лишь когда выдается свободная минутка. Однако сейчас всё иначе. Спортсменка тренируется вместе с «Тулицей»!

Татьяна рассказала корреспонденту Myslo, как оказалась в родном городе, как проходит восстановление после серьезной травмы, о бразильском чемпионате и о многом другом.

— Таня, раскрой секрет: почему ты в Туле?

– Я сейчас прохожу реабилитацию после серьезной травмы колена. 21 марта в матче «раунда шести» Лиги чемпионов против итальянской «Новары» я порвала переднюю крестообразную связку, до сих пор восстанавливаюсь. Я уже приступила к волейбольным тренировкам, буду тренироваться до моего отъезда в Бразилию. Следующий сезон я проведу там.

В Туле у меня мама, брат с семьей. Я узнала, что девочки из «Тулицы» начали подготовку к чемпионату, и попросилась потренироваться с ними. Для меня это такой же набор формы, а работа в коллективе всегда приятна и более продуктивна, нежели я одна работала бы в зале.

— Как тебя здесь встретили?

– Замечательно! Огромное спасибо клубу, девочкам, тренерам за то, что хорошо меня приняли к себе в семью. Для меня вернуться домой спустя столько лет — большая радость. Все вместе дало мне очень много положительных эмоций.

Вообще в Туле я бываю каждый год, приезжаю к родным. Стараюсь здесь бывать, когда есть отпуск, свободное время. Тула расцветает, здесь появляется больше красивых мест.

— Несмотря на то, что ты уроженка Минска, считаешь ли себя тулячкой?

– Мои родители военные. До пяти лет я жила в разных городах и странах. В Туле прожила 10 лет. Это мое детство, здесь я начала заниматься волейболом. Для меня здесь всё родное. Каждый раз сюда возвращаюсь с удовольствием.

Два прошлых сезона Татьяна провела в турецком чемпионате, играла за «Эджзаджибаши» и «Галатасарай».

— Таня, как решилась переехать в Турцию из России?

– Всегда страшно сделать первый шаг, выйти из зоны комфорта. Я жалею сейчас, что не сделала этого раньше, потому что помимо спортивного мастерства и новых для себя возможностей есть много плюсов, которые я приобрела: выучила английский, узнала других людей, менталитет, другую страну. Это всегда интересно. Как решилась на это? Во-первых, поступило хорошее предложение. Они и раньше поступали, но тогда не хватало смелости и уверенности, что я готова к этому. А в тот момент всё сложилось, я почувствовала, что готова и хочу себя попробовать в одном из лучших чемпионатов мира. К тому же там собиралась замечательная команда. В итоге мы выиграли клубный чемпионат мира. Это огромное достижение для меня, я мечтала об этой медали. Были цели и появились возможности. Долго с мужем не думали, взяли и поехали. Я абсолютно не жалею, что решилась на этот шаг.

— Турецкий язык выучила?

– Нет, какие-то простые в обиходе слова, конечно, знаю, но у меня не было такой цели. Первоначально я хотела выучить английский. Не так много было свободного времени, и я занималась с репетитором по скайпу после тренировок, через день. С партнерами по команде также общались на английском.

— Чем удивила или шокировала Турция?

– Все люди там улыбаются, открытые, позитивные. Это здорово! Там очень высокое качество в организации волейбола. Приятно сознавать, что я работала с профессионалами.

— Почему спустя год ты перешла в «Галатасарай»?

– Так сложились обстоятельства. Это сложный вопрос. В «Эджзаджибаши» у нас немного не удался сезон, в конце не получилось желаемого результата. И было принято решение поменять клуб.

Следующий сезон волейболистка проведет в бразильском клубе «Рексона-Сеск».

— Сейчас поедешь в жаркую Бразилию!

– Я еще до конца не осознала, что уезжаю. Были другие варианты — остаться в «Галатасарае», перейти в Китай — в чемпионат, который сейчас расцветает. Но я получила серьезную травму. Но когда тебе делает предложение лучший тренер мира Бернандиньо и говорит, что верит в тебя и знает, что я буду еще сильнее, чем раньше, отказаться сложно. Когда человек в тебя верит и ждет, это очень много значит. Я хочу поработать с этим легендарным тренером. Я чувствую в себе силы и поэтому с удовольствием приняла это предложение. Планирую улететь в конце августа.

— Что до этого знала о чемпионате Бразилии? Следила ли за ним?

– Не следила, но, конечно, играла против бразильской сборной и знаю многих игроков. Это одна из сильнейших сборных мира! Также мы играли против «Рексоны-Сеск» на клубном чемпионате мира три раза. Команда и игроки всегда в топе. Я еду в сильный чемпионат.

— Чем отличаются российский, турецкий и бразильский чемпионаты? Есть ли сходства?

– По силе и качеству российский чемпионат, к сожалению, на данный момент очень уступает. Турецкий — один из сильнейших в мире. В бразильском пока не играла, расскажу вам в следующем году.

Из-за травмы Таня не успеет восстановиться к чемпионату мира, который пройдет в конце сентября в Японии.

– Считаю, что к каждому соревнованию надо быть готовым. Занимать чье-то место я не имею права. Я желаю девочкам большой удачи, буду болеть за них, переживать и верить в победу!

— Какая у тебя следующая цель? Олимпиада в Токио в 2020 году?

– Следующая цель — улететь в Бразилию, – улыбается Татьяна, – восстановиться и провести чемпионат. Но более масштабная цель, безусловно, – Олимпиада.

— Рассматривала ли ты возможность стать тренером или открыть волейбольную школу?

– У меня много таких мыслей, я думала и о волейбольной школе, в частности, и в Туле. Всё должно быть постепенно. У меня есть свои планы, задачи, которые я перед собой ставлю и хочу их реализовать. Я не люблю говорить о том, чего сейчас нет. Планы, мечты есть, буду к ним стремиться.

— Таня, следишь ли ты за игрой «Тулицы»?

– Конечно! Подписана на их инстаграм, слежу за всеми событиями. Когда команда возродилась, была очень рада этому событию. Для меня это, повторюсь, родной город, родная команда. С большим удовольствием наблюдала за девчонками в прошлом сезоне. Рада, что команда стала еще сильнее, планка и задачи выше. Пригласили сильного тренера, собрали отличных игроков, я уверена, что в этом году «Тулица» покажет достойный результат!

— Могут ли болельщики когда-нибудь увидеть тебя в составе «Тулицы»?

– А почему нет? Всё возможно. Буду болеть за девочек и, надеюсь, в скором времени команда будет играть в Суперлиге!

— Твое пожелание читателям Myslo.

– Здоровья всем, чтобы каждый день был в радость. Приходите болеть за любимую команду, занимайтесь спортом и мечтайте — мечты сбываются!

из досье myslo

Татьяна Сергеевна Кошелева

Родилась 23 декабря 1988 года в Минске

Игрок сборной России, заслуженный мастер спорта, двукратная чемпионка России, чемпионка мира (2010), двукратная чемпионка Европы (2013 и 2015).

Муж: Фёдор Кузин, тренер-статистик сборной России.

Любимый фильм: «Зеленая миля».

Любимая музыка: классика.

Любимые книги: по психологии.

Любимое блюдо: мамина еда. «Сама готовлю, но не так часто».

Домашние животные: «Очень хочется, но нет. Не могу себе позволить, я постоянно в разъездах. Закончу со спортом, тогда обязательно заведу».

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