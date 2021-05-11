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Тульский боец ММА отобрался на первенство мира

Тульский боец ММА отобрался на первенство мира

Наш спортсмен завоевал серебро на всероссийских соревнованиях.

В Симферополе прошло первенство России по смешанным единоборствам. В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов. 

Тульскую область представили 13 бойцов — из клуба смешанных единоборств «Варяг», «Спирит», спортклуба «Самбо 94», SOTNIK спортзала «Хулиган», клуба боевых единоборств Safarov Team и ТулСВУ.

Главный тренер областной федерации ММА Олег Колодкин, старший тренер — Андрей Рюмшин.

По итогам первенства тульский боец Асхаб Магамадов завоевал серебряную медаль среди юношей 12-13 и 14-15 лет. Тренируется спортсмен в клубе «Варяг» в Новомосковске под руководством Станислава Богданова.

Наш боец провел пять поединков, уступив в финале решением судей спортсмену из Чеченской Республики. Асхаб принес серебряную медаль в копилку Тульской области по ММА и получил путевку на первенство мира, которое пройдет в Турции с 30 июля по 1 августа 2021 года.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:20 +3
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