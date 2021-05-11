В Туле китайским фонариком едва не подожгли балкон многоэтажки

Вечером 10 мая с одного из верхних этажей четвертого подъезда дома №125 по ул. Ложевой в Туле запускали китайские фонарики. По словам очевидицы, которая в тот момент гуляла на улице с собакой, один из горящих фонариков упал на кондиционер на четвертом этаже.

«На кондиционере начало разгораться пламя. К счастью, жильцы это заметили: на балкон выбежал мужчина и потушил огонь», – рассказала тулячка.

Кроме того, девушка сообщила о случившемся в полицию.