Тульский «Арсенал» прошел лицензирование

ПФК «Арсенал», занимающий 13-е место в турнирной таблице футбольного чемпионата России, одним из первых среди команд РПЛ прошел ежегодное лицензирование, сообщает пресс-служба клуба.

Лицензирование включает в себя пять критериев: спортивный, инфраструктурный, кадрово-административный, правовой и финансовый. Таким образом, туляки смогут участвовать в соревнованиях Российского футбольного союза в следующем сезоне.

Отметим, что данную процедуру не прошли самарские «Крылья Советов», владикавказская «Алания» и «Оренбург». Самарцы досрочно стали победителями Олимп-Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и вышли в РПЛ. «Оренбург» в турнирной таблице занимает 2-е место, которое также дает прямую путевку в высший дивизион чемпионата страны. «Алания» располагается на четвертом месте и должна принять участие в переходных матчах за право сыграть в Премьер-лиге с 14-й или 13-й командой РПЛ соответственно.

Клубы могут исправить предъявленные комиссией по лицензированию замечания до 12 мая.