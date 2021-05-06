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Тульский «Арсенал» прошел лицензирование

Тульский «Арсенал» прошел лицензирование

Клуб сможет принимать участие в соревнованиях РФС в сезоне 2021/22.

ПФК «Арсенал», занимающий 13-е место в турнирной таблице футбольного чемпионата России, одним из первых среди команд РПЛ прошел ежегодное лицензирование, сообщает пресс-служба клуба.

Лицензирование включает в себя пять критериев: спортивный, инфраструктурный, кадрово-административный, правовой и финансовый. Таким образом, туляки смогут участвовать в соревнованиях Российского футбольного союза в следующем сезоне.

Отметим, что данную процедуру не прошли самарские «Крылья Советов», владикавказская «Алания» и «Оренбург». Самарцы досрочно стали победителями Олимп-Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и вышли в РПЛ. «Оренбург» в турнирной таблице занимает 2-е место, которое также дает прямую путевку в высший дивизион чемпионата страны. «Алания» располагается на четвертом месте и должна принять участие в переходных матчах за право сыграть в Премьер-лиге с 14-й или 13-й командой РПЛ соответственно. 

Клубы могут исправить предъявленные комиссией по лицензированию замечания до 12 мая.

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