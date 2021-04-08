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Тульские спортсмены выиграли чемпионат России по голболу

Тульские спортсмены выиграли чемпионат России по голболу

В финале сборная нашего региона одолела соперников из Новосибирской области.

С 31 марта по 6 апреля в Раменском состоялся чемпионат России по голболу (Голбол – спортивная игра, в которой команда из трех человек должна забросить мяч со встроенным колокольчиком в ворота соперника. Голбол был создан в 1946 году с целью помочь реабилитации ветеранов Второй мировой войны – инвалидов по зрению. Входит в программу Паралимпийских игр).
 
В турнире принимали участие 10 команд – из Москвы, Московской, Нижегородской, Тульской и Новосибирской областей.
 
В финале соревнований оказались туляки и сибиряки. В напряженном матче победа досталась сборной Тульской области – 6:5.
 
 
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