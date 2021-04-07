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За месяц в Тульской области пропали 29 человек
Фото: darykova.ru.

За месяц в Тульской области пропали 29 человек

Волонтерский отряд «Лиза Алерт» опубликовал статистику за март.

К поисковикам поступили 33 заявки. По 23 из них поиск был успешно завершен – все пропавшие найдены живыми. Три человека погибли, поиск еще троих продолжается. Четыре заявки не подтвердились.

Отряд принял участие в 47 поисковых мероприятиях, 14 из которых были проведены  совместно с другими регионами. Присоединиться к поисковикам вы можете, заполнив анкету или позвонив по номеру бесплатной горячей линии 8 (800) 700-54-52.

 

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